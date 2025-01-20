«Ми вдаримо у відповідь». Фріланд заявила, що є найкращим кандидатом для боротьби з Трампом

Христя Фріланд офіційно розпочала свою кампанію з метою очолити Канаду й заявила прихильникам, що вона є найкращим кандидатом для боротьби з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Колишня міністерка фінансів вступає у перегони за пост голови правлячої Ліберальної партії та заміну прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку 6 січня. Фріланд розглядається як головний претендент разом із Марком Карні, колишнім очільником державного Банку Канади.

Політикиня пообіцяла боротися за Канаду, зокрема, за допомогою зустрічних мит для здійснення економічного тиску на США, у яких до влади 20 січня прийде Трамп. Той погрожував ввести високі мита на канадські товари, що може завдати шкоди її економіці.

"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь" - заявила Фріланд під час виступу у молодіжному клубі в Торонто.

Вона пообіцяла "долар за долар" у відповідь на можливі мита від США, що завдасть "найбільшого торговельного удару, який будь-коли зазнавали Сполучені Штати".

Незадовго до виступу Фріланд міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтримала кандидатуру Карні на посаду лідера партії. Жолі - найбільш високопоставлена міністерка уряду Трюдо, серед тих, хто підтримав одного з кандидатів.

56-річна Фріланд фактично змусила чинного прем'єра піти з посади після того, як її публічна відставка у грудні призвела до ширшого протесту всередині Ліберальної фракції. Фріланд заявила, що цей розкол був викликаний передусім розбіжностями стосовно фінансових витрат уряду.

Члени партії мають обрати нового лідера 9 березня.

Якщо Фріланд переможе, то вона стане першою жінкою, що очолила канадських лібералів, та другою жінкою-прем'єром в історії країни.

На загальних виборах, які, найімовірніше, відбудуться після обрання лідера лібералів, проти Фріланд за посаду прем'єра змагатиметься П'єр Полієв, фаворит опитувань, очільник канадської Консервативної партії.