Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 15:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Маск зустрівся з віце-президентом Китаю напередодні інавгурації Трампа
08:42 20.01.2025 |
Американський мільярдер Ілон Макс провів зустріч з віце-президентом Китаю Хань Чженом, який перебуває у США з офіційним візитом. Чиновник КНР відвідає 20 січня інавгурацію Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Китайський віце-президент окрім Маска також зустрічався у Вашингтоні у неділю з іншими членами ділового співтовариства США.
У розмові з генеральним директором Tesla, засновником компанії SpaceX та власником популярної соціальної мережі Twitter (X) Маском Хан заявив, що "вітає Tesla" та інші американські компанії.
Також віце-президент КНДР у розмові з Маском розповів, що бажає скористатися можливостями та поділитися перевагами розвитку Китаю.
Крім того, Чжен висловився про намір "зробити внесок у зростання китайсько-американських економічних і торговельних відносин", цитує чиновника китайське інформагентство Xinhua.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь в інавгурації після своєї перемоги на минулорічних президентських виборах. Лідер КНР відправив на захід віце-президента Чжена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями
|Трамп у переддень інавгурації пообіцяв «покласти край» війні в Україні
|США таємно вклали $1,5 млрд у виробництво дронів в Україні – The New York Times
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Найбільша американська нафтосервісна компанія SLB не планує йти з Росії попри нові санкції, – FT
|«Придністров'я» погодилось отримувати газ через «Молдовагаз» і каже, що заплатить
|Нігерія стала дев'ятою країною-партнером БРІКС
|Китай у 2024 році збільшив видобуток вугілля на 1,3%, до рекорду
|Україна, Британія і Литва запустять систему Grain Verification Scheme (GVS) для боротьби з незаконним вивезенням зерна з окупованих територій
|Майже третина валютної виручки російських компаній застрягла за кордоном унаслідок санкцій США
Бізнес
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею
|Boeing відновив випробування найновішого лайнера: 777X здійснив перший за пів року політ
|Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів
|Злочинці отримали $41 млрд у криптовалюті у 2024 році — звіт
|У жовтні Microsoft завершить підтримку Word, Excle, Outlook та інших офісних застосунків на Windows 10
|Nintendo Switch 2 офіційно анонсована — названа дата релізу
|Toyota посіла перше місце за світовими продажами автомобілів у 2024 році