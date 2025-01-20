Маск зустрівся з віце-президентом Китаю напередодні інавгурації Трампа

Американський мільярдер Ілон Макс провів зустріч з віце-президентом Китаю Хань Чженом, який перебуває у США з офіційним візитом. Чиновник КНР відвідає 20 січня інавгурацію Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський віце-президент окрім Маска також зустрічався у Вашингтоні у неділю з іншими членами ділового співтовариства США.

У розмові з генеральним директором Tesla, засновником компанії SpaceX та власником популярної соціальної мережі Twitter (X) Маском Хан заявив, що "вітає Tesla" та інші американські компанії.

Також віце-президент КНДР у розмові з Маском розповів, що бажає скористатися можливостями та поділитися перевагами розвитку Китаю.

Крім того, Чжен висловився про намір "зробити внесок у зростання китайсько-американських економічних і торговельних відносин", цитує чиновника китайське інформагентство Xinhua.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь в інавгурації після своєї перемоги на минулорічних президентських виборах. Лідер КНР відправив на захід віце-президента Чжена.