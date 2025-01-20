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АНАЛІТИКА

Джей Ді Венс провів зустріч із віцепрезидентом Китаю

 

У неділю, 19 січня, обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрівся з віцепрезидентом Китаю Хань Чженом. Сторони обговорили кілька тем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника перехідного періоду, вони обговорили широке коло питань, включно з "фентанілом, збалансованою торгівлею і регіональною стабільністю".

Зустріч відбулася, коли Трамп приватно повідомив своїм радникам, що після інавгурації хоче відвідати Китай. ЗМІ уточнювали, що йдеться про перші 100 днів. CNN тим часом пише, що обраний президент США Дональд Трамп прагне сприяти відкритому діалогу з Пекіном, водночас дотримуючись жорсткої позиції щодо країни.

Це також відбувається на тлі подій навколо скандальної заборони TikTok у США, пов'язаної з тим, що популярний застосунок належить китайцям.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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