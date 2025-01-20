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Трамп хоче відвідати КНР у перші 100 днів президенства - WSJ
08:29 20.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп повідомив радникам, що хоче відвідати Китай після того, як вступить на посаду, пише
у суботу, 18 січня, американське ділове видання The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з переговорами. Трамп прагне поглибити відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які загострилися через погрози обраного президента США запровадити вищі тарифи на китайський імпорт, вказує видання.
Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік після початку свого першого президентського терміну. Його помічники зазначають, що рішення про повторний візит ще не ухвалене. Один зі співрозмовників повідомив WSJ, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді.
За словами наближених до нього людей, Трамп також обговорював з радниками можливу поїздку до Індії.
Телефонна розмова Трампа та Сі
17 січня Трамп і Сі вперше після виборів президента США, що відбулися у листопаді, провели телефонну розмову, обговорюючи торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми. "Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно", - написав Трамп після розмови у своїй соцмережі Truth Social.
Люди, близькі до ухвалення рішень у Пекіні, повідомили, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі, причому один з варіантів передбачав, що майбутній американський президент запросить китайського лідера до США. Однак не зрозуміло, чи порушував Трамп питання свого візиту до Китаю під час недавньої розмови з Сі, пише WSJ.
Трамп запросив Сі на свою інавгурацію, яка відбудеться в понеділок, 20 січня, але китайський лідер замість себе відправив віцепрезидента Хань Чжена.
В офіційному повідомленні Китаю про телефонну розмову між Трампом і Сі йдеться, що лідери домовилися про налагодженн стратегічного каналу зв'язку. У ньому цитуються слова Трампа, який сказав китайському лідеру, що він "з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Сі якомога швидше".
Перші поїздки Трампа після інавгурації
Очікується, що першочергова увага після Трампа після інавгурації буде зосереджена на внутрішніх питаннях США, зокрема на нових заходах щодо безпеки кордонів та збільшення кількості депортацій. Очікується, що в перший тиждень свого перебування на посаді він здійснить поїздку по США, щоб просувати укази щодо енергетичних та інших питань, які він планує підписати, пише WSJ з посиланням на людей, знайомих з планами обраного президента.
Пізніше цього тижня Трамп планує відвідати Лос-Анджелес, який постраждав від масштабної пожежі.
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