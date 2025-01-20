Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп хоче відвідати КНР у перші 100 днів президенства - WSJ

 

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив радникам, що хоче відвідати Китай після того, як вступить на посаду, пише

у суботу, 18 січня, американське ділове видання The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з переговорами. Трамп прагне поглибити відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном, які загострилися через погрози обраного президента США запровадити вищі тарифи на китайський імпорт, вказує видання.

Трамп відвідав Пекін у 2017 році, майже через рік після початку свого першого президентського терміну. Його помічники зазначають, що рішення про повторний візит ще не ухвалене. Один зі співрозмовників повідомив WSJ, що Трамп висловив зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого перебування на посаді.

За словами наближених до нього людей, Трамп також обговорював з радниками можливу поїздку до Індії.

Телефонна розмова Трампа та Сі

17 січня Трамп і Сі вперше після виборів президента США, що відбулися у листопаді, провели телефонну розмову, обговорюючи торгівлю, фентаніл, TikTok та інші теми. "Я очікую, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо це негайно", - написав Трамп після розмови у своїй соцмережі Truth Social.

Люди, близькі до ухвалення рішень у Пекіні, повідомили, що Трамп і Сі через своїх представників обговорили можливість особистої зустрічі, причому один з варіантів передбачав, що майбутній американський президент запросить китайського лідера до США. Однак не зрозуміло, чи порушував Трамп питання свого візиту до Китаю під час недавньої розмови з Сі, пише WSJ.

Трамп запросив Сі на свою інавгурацію, яка відбудеться в понеділок, 20 січня, але китайський лідер замість себе відправив віцепрезидента Хань Чжена.

В офіційному повідомленні Китаю про телефонну розмову між Трампом і Сі йдеться, що лідери домовилися про налагодженн стратегічного каналу зв'язку. У ньому цитуються слова Трампа, який сказав китайському лідеру, що він "з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Сі якомога швидше".

Перші поїздки Трампа після інавгурації

Очікується, що першочергова увага після Трампа після інавгурації буде зосереджена на внутрішніх питаннях США, зокрема на нових заходах щодо безпеки кордонів та збільшення кількості депортацій. Очікується, що в перший тиждень свого перебування на посаді він здійснить поїздку по США, щоб просувати укази щодо енергетичних та інших питань, які він планує підписати, пише WSJ з посиланням на людей, знайомих з планами обраного президента.

Пізніше цього тижня Трамп планує відвідати Лос-Анджелес, який постраждав від масштабної пожежі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес