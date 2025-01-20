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Трамп розповів про свої плани на перший тиждень президентства
08:25 20.01.2025 |
Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що планує підписати "рекордну" кількість указів, коли вступить на посаду, на порядку денному - масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж.
Про це він розповів в інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".
Трамп заявив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово "справедливість".
"Тому що ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати: "О, все буде чудово". Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми. І тому, знаєте, з цим треба щось робити", - сказав він.
Американський обранець сказав, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.
"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців з нашої країни", - сказав Трамп.
Республіканець зауважив, що ще не визначив, скільки указів він підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде "рекордна" кількість.
"Ми маємо рекордну кількість документів, які я підпишу одразу після цієї [інавгураційної] промови", - зауважив він.
Також Трамп сказав, що, ймовірно, відвідає Лос-Анджелес поточного тижня, щоб оцінити збитки від лісових пожеж.
"Я збирався поїхати, власне, ще вчора, але подумав, що буде краще, якщо я поїду як президент. Я думаю, що це буде трохи більш доречно", - додав він.
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