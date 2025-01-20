Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розповів про свої плани на перший тиждень президентства

 

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що планує підписати "рекордну" кількість указів, коли вступить на посаду, на порядку денному - масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса, щоб оглянути збитки від лісових пожеж.

Про це він розповів в інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово "справедливість".

"Тому що ви повинні ставитися до людей справедливо. Ви не можете просто сказати: "О, все буде чудово". Знаєте, ми пройшли через пекло протягом чотирьох років з цими людьми. І тому, знаєте, з цим треба щось робити", - сказав він.

Американський обранець сказав, що масова депортація іммігрантів без документів буде для нього головним пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де розпочнуться депортації, але сказав, що вони розпочнуться найближчим часом.

"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що все розвивається. І я не думаю, що ми хочемо сказати, яке місто. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вивести злочинців з нашої країни", - сказав Трамп.

Республіканець зауважив, що ще не визначив, скільки указів він підпише після вступу на посаду, але вважає, що це буде "рекордна" кількість.

"Ми маємо рекордну кількість документів, які я підпишу одразу після цієї [інавгураційної] промови", - зауважив він.

Також Трамп сказав, що, ймовірно, відвідає Лос-Анджелес поточного тижня, щоб оцінити збитки від лісових пожеж.

"Я збирався поїхати, власне, ще вчора, але подумав, що буде краще, якщо я поїду як президент. Я думаю, що це буде трохи більш доречно", - додав він.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1257
  0,0472
 0,11
EUR
 1
 43,3684
  0,0484
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9229  0,16 0,39 42,6396  0,17 0,39
EUR 43,2625  0,16 0,38 44,0892  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1600  0,02 0,05 42,1800  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес