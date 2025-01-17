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TikTok стане головним спонсором вечірки на честь інавгурації Дональда Трампа
16:19 17.01.2025 |
TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки на честь впливових осіб та блогерів, які підтримували Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії. TikTok витратить $50 000, а сама вечірка відбудеться в неділю, 19 січня, коли має набути чинності закон, що забороняє соціальну мережу у США, повідомляє Politico.
Вечірка, яка отримала назву Power 30 Awards, відбудеться в ресторані Sax у Вашингтоні. Окрім впливових блогерів та інфлюенсерів, на заході очікується присутність генерального директора компанії Шу Цзі Чью та радника передвиборчої кампанії Трампа Алекса Брусевіца.
Дискусії щодо можливості заборони TikTok у США почалися ще за часів першого президентства Дональда Трампа, але тоді йому не вдалося досягти цієї мети. Коли спроба була повторена, майбутній президент США змінив свою позицію та почав захищати соціальну мережу.
Зокрема він зареєстрував акаунт у TikTok, заявляв, що хоче зберегти соціальну мережу у США та навіть просив Верховний Суд призупинити рішення про блокування. На додачу до цього, Трамп заявив, що коли стане президентом, то може видати наказ, який відтермінує блокування.
Зараз у материнської компанії ByteDance залишається два дні, аби продати соціальну мережу. Якщо компанія цього не зробить, то у неділю, 19 січня 2025 року, соціальну мережу можуть повністю вимкнути для користувачів у Сполучених Штатах.
Зазначимо, що прихильність Дональда Трампа намагаються здобути й інші техногіганти. Наприклад, Google та Microsoft пожертвували по $1 млн на інавгурацію майбутнього президента, а в Meta заявили, що адміністрація Трампа підтримує свободу слова і готові до партнерства. Також не можна забувати про Ілона Маска, який постійно підтримує Трампа, що сприяло зростанню акцій Tesla на 73%.
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