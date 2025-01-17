Санкції США залишили рф без танкерів для арктичної нафти

Компанії рф, які видобувають нафту в Арктиці, де зосереджено близько чверті всіх розвіданих запасів «чорного золота» в країні, зіштовхнулися із серйозними проблемами через нові санкції США, повідомляє Reuters із посиланням на знайомі із ситуацією джерела в галузі.

Зі слів співрозмовників агентства, «газпром нєфть», що качає барелі з новопортівського родовища й морської платформи «приразломна», а також «лукойл», який розробляє Тімано-Печорські родовища, протягом кількох тижнів можуть бути змушені розпочати припинення видобутку через неможливість вивезти нафту покупцям.

Під новий раунд нафтових санкцій, один із найбільших з початку війни, потрапили щонайменше 15 танкерів, які були задіяні в перевезеннях російської арктичної нафти, а також два плавучі сховища - «Умба» і «Кола»на яких проводилося перевантаження сировини з танкерів-човників на більші судна класу Aframax чи Suezmax. «Варіантів швидко замінити (судна, що потрапили під санкції танкери) немає, - розповідає одне із джерел Reuters. - Нічого такого не можна купити ніде. Судна були спеціально збудовані для цих проєктів».

Співрозмовники агентства зазначили, що мільйони барелів нерозпроданої нафти можуть скупчитися у сховищах, обсяг яких украй обмежений. При цьому спрямувати нафту на російські НПЗ фактично неможливо: вона від початку призначалася для експорту, і інфраструктури для її закачування в російську систему трубопроводів просто немає.

З проблемами, як стверджують джерела Reuters, можуть зіткнутися всі три сорти арктичної нафти: Novy Port з новопортівського родовища «газпром нєфті», де температура може досягати -55 градусів Цельсія, ARCO з морської платформи «приразломна» й Varandey з Тімано-Печорських родовищ «лукойлу».

Це легка нафта, з низьким вмістом сірки, яку до 2022 року активно закуповували НПЗ у північно-західній Європі, а після початку війни й західних санкцій почали купувати Індія з Китаєм. При цьому завдяки преміальній якості вона завжди торгувалася вище за цінову «стелю» країн G7 ($60 за барель).

Сумарний обсяг видобутку арктичних сортів становить 300 тис. б/д, або близько 10% всього морського експорту нафти з рф. Індія й Китай уже дали зрозуміти, що не готові приймати нафту з підсанкційних танкерів, і почали шукати заміну російських постачань: індійські НПЗ розглядають можливість закупівлі сорту WTI у США, розповіло джерело Reuters в одній з індійських нафтопереробних компаній.

Загалом від «прощальних нафтових санкцій» адміністрації Джо Байдена може постраждати російський нафтовий експорт на 800 тис. б/д, або 15% всього нафтового експорту (включно з морським і трубопровідним), оцінювали раніше аналітики «Альфа-банку». «У найгіршому сценарії росія може втратити $25 млрд експортного виторгу» щороку, попереджає аналітик «Фінама» Максим Пухов.