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Інфляція в єврозоні в грудні прискорилася до 2,4% - максимуму з липня
12:43 17.01.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в грудні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, за остаточними даними статистичного управління Європейського союзу.
Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з листопадовими 2,2%, до максимуму з липня.
Остаточні дані збіглися як з попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків.
Інфляція в секторі послуг минулого місяця прискорилася до 4% з 3,9% у листопаді, зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію сповільнилося до 2,6% з 2,7%. Промислова продукція подорожчала на 0,5% (0,6%), енергоресурси - на 0,1% (у листопаді їхня ціна знизилася на 2%).
Найнижча інфляція серед країн єврозони була зареєстрована в Ірландії (1%) та Італії (1,4%), найвища - у Хорватії (4,5%).
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у грудні становило 2,7% у річному вираженні, як і попереднього місяця.
Споживчі ціни в єврозоні в грудні зросли на 0,4% відносно попереднього місяця. У листопаді показник знизився на 0,3%.
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