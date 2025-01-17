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Середньодушові доходи в Китаї у 2024р зросли на 5,3%, населення знизилося третій рік поспіль
12:21 17.01.2025 |
Наявні середньодушові доходи населення Китаю 2024 року збільшилися на 5,3% і досягли 41,314 тис. юанів ($5,747 тис.), за даними Державного статистичного управління країни.
Показник з урахуванням інфляції підвищився на 5,1%.
Водночас темпи зростання доходів сільського населення виявилися сильнішими, ніж у міських жителів. У містах показник підвищився на 4,6% - до 54,188 тис. юанів (на 4,4% з урахуванням інфляції), у сільській місцевості - на 6,6%, до 23,119 тис. юанів (на 6,3% з урахуванням інфляції).
У 2024 році споживчі витрати на душу населення становили 28,227 тис. юанів, що на 5,3% вище за показник за попередній рік (на 5,1% з урахуванням інфляції). Середні витрати на продукти харчування, тютюн і алкоголь становили 29,8%, так само як і 2023 року.
На послуги торік припало 46,1% витрат порівняно з 45,2% у 2023 році.
Населення Китаю на кінець 2024 року налічувало 1 млрд 408,28 млн осіб, що на 1,39 млн менше, ніж роком раніше. Зокрема, у країні проживало 719,09 млн чоловіків і 689,19 млн жінок. Ці показники не враховують населення Гонконгу, Макао і Тайваню, а також іноземців, які проживають у Китаї.
Показник знизився за підсумками третього року поспіль. У 2022 році скорочення було зафіксовано вперше з 1961 року.
У країні минулого року народилося 9,54 млн дітей. Коефіцієнт народжуваності становив 6,77 на 1 тис. осіб.
Кількість померлих становила 10,93 млн, коефіцієнт смертності - 7,76 на 1 тис. осіб.
Частка людей віком від 16 до 59 років становила 60,9% від загальної кількості жителів, 60 років і старше - 22%.
У містах проживало 943,5 млн осіб, що на 10,83 млн вище за показник 2023 року. Кількість постійних жителів сільської місцевості зменшилася на 12,22 млн - до 464,78 млн осіб. У результаті частка міського населення збільшилася на 0,84 відсоткового пункту і досягла 67%.
За підсумками 2024 року ВВП КНР збільшився на 5% - до 134,908 трлн юанів. Темпи зростання збіглися з цільовим орієнтиром уряду.
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