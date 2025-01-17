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АНАЛІТИКА

Молдова закупить енергонакопичувач на 75 МВт за рахунок коштів США

 

Міністерство енергетики Молдови оголосило тендер для купівлі акумуляторної системи накопичення енергії (BESS) потужністю 75 МВт, а також двигунів внутрішнього згоряння потужністю 22 МВт.

Як повідомило відомство, закупівлю проводять у межах проєкту енергетичної безпеки за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Першим етапом тендера є встановлення компонента акумуляторної батареї потужністю 30 МВт. Підписання контракту заплановано на найближчі кілька тижнів, а роботи планується завершити до кінця вересня 2026 року. Системи зберігання буде встановлено на підприємстві CET Nord у Бєльцях", - ідеться в повідомленні Міненерго.

Система зберігання підвищить надійність електромереж Молдови та сприятиме імпорту електроенергії з Румунії, України та країн ЄС. Крім того, вона підтримає гнучкість і стабільність електромережі в умовах коливань попиту на електроенергію.

Уряд США надав для реалізації проєкту через USAID $85 млн. Ця фінансова підтримка є частиною загальної допомоги в понад $300 млн, виділеної США для зміцнення енергетичної безпеки Молдови, зазначається в повідомленні.

Міненерго також повідомило, що Молдова продовжує роботу з будівництва повітряної ЛЕП Вулканешти-Кишинів у рамках проєкту міжмережевого з'єднання з Румунією. ЛЕП буде введено в експлуатацію наприкінці 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з припиненням поставок російського газу через Молдову в Придністров'я з 1 січня цього року правобережжя позбулося поставок електроенергії від МолдДРЕС (лівобережжя). У зв'язку з цим було оголошено надзвичайний стан в енергетиці і різко зріс імпорт електроенергії з Румунії. За оцінками Міненерго, в періоди пікового споживання електроенергії її дефіцит для правобережжя може досягати 60 МВт. У зв'язку з цим влада Молдови настійно закликає населення і промисловий сектор економити електроенергію, щоб уникнути її можливих відключень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Молдова
 

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