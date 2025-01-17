Фінансові новини
- |
- 17.01.25
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Молдова закупить енергонакопичувач на 75 МВт за рахунок коштів США
12:15 17.01.2025 |
Міністерство енергетики Молдови оголосило тендер для купівлі акумуляторної системи накопичення енергії (BESS) потужністю 75 МВт, а також двигунів внутрішнього згоряння потужністю 22 МВт.
Як повідомило відомство, закупівлю проводять у межах проєкту енергетичної безпеки за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Першим етапом тендера є встановлення компонента акумуляторної батареї потужністю 30 МВт. Підписання контракту заплановано на найближчі кілька тижнів, а роботи планується завершити до кінця вересня 2026 року. Системи зберігання буде встановлено на підприємстві CET Nord у Бєльцях", - ідеться в повідомленні Міненерго.
Система зберігання підвищить надійність електромереж Молдови та сприятиме імпорту електроенергії з Румунії, України та країн ЄС. Крім того, вона підтримає гнучкість і стабільність електромережі в умовах коливань попиту на електроенергію.
Уряд США надав для реалізації проєкту через USAID $85 млн. Ця фінансова підтримка є частиною загальної допомоги в понад $300 млн, виділеної США для зміцнення енергетичної безпеки Молдови, зазначається в повідомленні.
Міненерго також повідомило, що Молдова продовжує роботу з будівництва повітряної ЛЕП Вулканешти-Кишинів у рамках проєкту міжмережевого з'єднання з Румунією. ЛЕП буде введено в експлуатацію наприкінці 2025 року.
Раніше повідомлялося, що у зв'язку з припиненням поставок російського газу через Молдову в Придністров'я з 1 січня цього року правобережжя позбулося поставок електроенергії від МолдДРЕС (лівобережжя). У зв'язку з цим було оголошено надзвичайний стан в енергетиці і різко зріс імпорт електроенергії з Румунії. За оцінками Міненерго, в періоди пікового споживання електроенергії її дефіцит для правобережжя може досягати 60 МВт. У зв'язку з цим влада Молдови настійно закликає населення і промисловий сектор економити електроенергію, щоб уникнути її можливих відключень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія до кінця 2025 року обіцяє Україні 15 інноваційних систем ППО Gravehawk
|Британія буде відігравати «повну роль» у будь-яких мирних переговорах щодо України, - Стармер
|Зеленський: сторічна угода з Британією має секретну частину
|Україна та Британія домовилися про $3,6 млрд щорічної військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как открыть компанию в Польше?
У РУБРИЦІ
|Середньодушові доходи в Китаї у 2024р зросли на 5,3%, населення знизилося третій рік поспіль
|Молдова закупить енергонакопичувач на 75 МВт за рахунок коштів США
|ЄС звернеться за допомогою до короля Бельгії, якщо Орбан ветує продовження санкцій
|Сирія згодна на розміщення сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем, - аш-Шаара
|Світовий банк попередив про проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років
|Швеція почала будівництво сховища для ядерних відходів, яке працюватиме 100 тисяч років
|Іран презентував перший розвідувальний корабель власного виробництва
Бізнес
|SEC звинуватила Маска в обмані інвесторів на $150 мільйонів під час купівлі Twitter
|Обсяг транзакцій найбільшого шахрайського онлайн-маркетплейса Huione Guarantee склав $24 млрд
|Aston Martin Vantage Roadster представлений офіційно з дахом, що складається найшвидше
|Китай посилив обмеження на відеоігри для дітей — до 15-16 годин на місяць під час зимових канікул
|У 2024 році Китай випустив 31,282 млн автомобілів і збільшив експорт PHEV на 190%
|Уряд Великої Британії створить «Зони зростання штучного інтелекту» та хоче залучити £14 млрд інвестицій
|Asus анонсувала першу у світі зовнішню відеокарту з Thunderbolt 5: ціна $2200 за RTX 5090