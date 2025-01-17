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Сирія згодна на розміщення сил ООН у буферній зоні з Ізраїлем, - аш-Шаара
10:58 17.01.2025 |
Де-факто лідер Сирії Ахмед аш-Шаара заявив про згоду на розміщення сил ООН у встановленій буферній зоні з Ізраїлем. Раніше ізраїльські війська зайняли її після падіння режиму Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Просування Ізраїлю в регіоні було зумовлене присутністю іранських ополченців і "Хезболли". Після звільнення Дамаска я вважаю, що їхньої присутності там взагалі немає. Є приводи, які Ізраїль використовує сьогодні для просування в сирійські регіони, в буферну зону", - заявив він.
Зазначимо, після падіння режиму Асада ізраїльські війська зайняли буферну зону на Голанських висотах.
Буферна зона площею 400 квадратних кілометрів була створена відповідно до Угоди про розведення сил 1974 року і контролюється силами ООН. Ізраїль встановив контроль над Голанськими висотами на заключних етапах Шестиденної війни 1967 року і в односторонньому порядку анексував їх 1981 року.
Цей крок не був визнаний на міжнародному рівні, хоча США зробили це в односторонньому порядку 2019 року.
Нещодавно Рада безпеки ООН продовжила мандат на Голанських висотах до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, у грудні лідер сирійських повстанців критикував удари Ізраїлю. Армія оборони (ЦАХАЛ) атакувала військові та стратегічні об'єкти, щоб зброя, техніка та боєприпаси сирійської урядової армії не дісталася ісламістам та іншим угрупованням, які можуть становити загрозу для Ізраїлю.
Також повідомлялося про удари по морській базі в Тартусі, якою користувався російський контингент. Зокрема, цілями стали база сил ППО і склад ракет "земля-земля".
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