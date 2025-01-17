Світовий банк попередив про проблеми для економік, що розвиваються, у наступні 25 років

Економіки, що розвиваються, зіткнуться з проблемами в наступні 25 років, оскільки глобальне зростання буде занадто повільним для підвищення рівня життя, а обстановка високої політичної невизначеності стримуватиме інвестиції розвинених країн у бідніші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Economic Prospects Світового банку.

Довгострокові перспективи зростання для економік, що розвиваються, є найслабшими від початку цього століття, і надто мало країн піднімуться зі статусу країн з низьким рівнем доходу до статусу країн із середнім рівнем доходу протягом наступних 25 років.

"Економіки, що розвиваються, які на початку століття рухалися шляхом скорочення розриву в доходах із найбагатшими економіками, зараз здебільшого відстають ще більше", заявив головний економіст Світового банку Індерміт Гілл.

Прогнозується, що світова економіка зросте на 2,7% у 2025-2026 роках. Прогноз не змінився, порівняно з попереднім прогнозом у червні. Це нижче середнього показника в 3,1% до пандемії Covid-19 і занадто мало, щоб допомогти бідним країнам наздогнати багатші.

Більшість країн, що розвиваються, стикаються з проблемами, включно зі слабкими інвестиціями та зростанням продуктивності, старінням населення й екологічними кризами, заявив банк. Світова економіка стикається з додатковими проблемами через зміни в торговельній політиці та геополітичну напруженість.

Війна Росії проти України з 2022 року і боротьба Ізраїлю з ХАМАС і Хезболлою з минулого року позначилися на світовій економіці, спричинивши збої в постачанні товарів і ланцюжках постачань, водночас конкуренція, яка зростає між США і Китаєм, створила напруженість у світовій торгівлі. Тим часом обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити низку мит, погрожуючи перевернути торговельні моделі та потенційно спровокувати інфляцію.

Банк зазначив у звіті, що економіки, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, - включно з Китаєм, Індією та Бразилією - внесли близько 60% світового зростання з 2000 року, що вдвічі більше за їхню частку в 1990-х роках. Але тепер вони стикаються із зовнішніми загрозами з боку протекціоністських заходів і геополітичної фрагментації, а також з перешкодами в реалізації структурних реформ.

Тим часом, темпи досягнення країн з низьким рівнем доходу (з валовим національним доходом на душу населення близько 3 доларів на день) сповільнилися. У той час як 39 країн зросли з 2000 року, 26 все ще перебувають у стані стагнації через слабке зростання, насильство і конфлікти, а також посилення наслідків зміни клімату.

"Економіки, що розвиваються, не повинні плекати ілюзій щодо майбутньої боротьби: наступні 25 років будуть важчим випробуванням, ніж попередні 25", - написав Гілл.

Нагадаємо, глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що світ ризикує загрузнути в ситуації низького зростання і високого рівня заборгованості. Унаслідок цього в урядів залишиться менше ресурсів для поліпшення можливостей для свого населення і розв'язання проблем.