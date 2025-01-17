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АНАЛІТИКА

Швеція почала будівництво сховища для ядерних відходів, яке працюватиме 100 тисяч років

 

У Швеції розпочалося будівництво фінального сховища для відпрацьованого ядерного палива, яке зберігатиме високорадіоактивні відходи протягом 100,000 років.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За оцінками Світової ядерної асоціації, у світі накопичено близько 300,000 тонн відпрацьованого ядерного палива, яке потребує утилізації. Здебільшого його зберігають у басейнах охолодження біля реакторів, які його виробили.

Зі зростанням планів щодо будівництва нових реакторів у Європі та інших регіонах для заміни викопного палива ця проблема стає ще актуальнішою.

Фінальне сховище Форсмарк, розташоване за 150 км на північ від Стокгольма, буде складатися з 60 км тунелів на глибині 500 метрів у скельній породі віком 1,9 мільярда років.

У ньому розмістять 12,000 тонн ядерного палива, запакованого у 5-метрові антикорозійні мідні капсули, які вкриють глиною перед похованням.

Сховище у Форсмарку прийме перші відходи наприкінці 2030-х років, але завершити його планують лише до 2080 року, коли тунелі будуть заповнені та закриті, повідомила компанія SKB, відповідальна за ядерне паливо та відходи.

Сховище коштуватиме близько $1,08 мільярда і фінансуватиметься коштом ядерної промисловості. Воно вміщуватиме всі відходи, вироблені наявними ядерними станціями Швеції, але не прийматиме паливо з майбутніх реакторів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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