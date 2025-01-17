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АНАЛІТИКА

Іран презентував перший розвідувальний корабель власного виробництва

 

В Ірані презентували перший розвідувальний корабель Zagros (313), розроблений і побудований місцевим ОПК. Корабель позиціюють як розвідувальний есмінець, базований на проєкті Mowj, хоча його габарити та озброєння ближчі до легких фрегатів або корветів.

Корабель вже офіційно введений до складу військово-морських сил Ірану, але точна дата цієї події не повідомляється. За заявленими характеристиками, водотоннажність судна становить 1700 тонн, довжина - 94,5 м, ширина - 11,1 м. Найімовірніше, ці параметри збереглися з базового проєкту Mowj.


На оприлюдненому відео видно, що корабель не має озброєння, проте оснащений захисними куполами для антен кругового огляду. Інформація про деталі розвідувального обладнання та технічне оснащення не розголошується. Корабель має гелікоптерну палубу, достатню для приймання гелікоптерів Bell 212 (AB-212), а також ангар, який був відсутній у бойовій версії кораблів проєкту Mowj.

Попередній бойовий корабель цього проєкту, Deylaman (78), був введений до складу ВМС Ірану 27 листопада 2023 року у портовому місті Бандар-Анзалі. Він оснащений 76-мм гарматою Fajr-27, яка є неліцензійною копією італійської OTO Melara, 30-мм гарматою Kamand для захисту від низьковисотних повітряних цілей, а також іншими видами озброєння.

До протиповітряної оборони входять ЗРК Mehrab та ракети Sayyad-3 з дальністю дії до 150 км, а протикорабельне озброєння включає вісім дозвукових ракет Qader з дальністю близько 200 км.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Іран
 

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