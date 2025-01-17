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Арештований президент Південної Кореї не з'явився на другий допит
09:14 17.01.2025 |
Заарештований президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відмовився від участі у другому допиті слідчими. Це ускладнює розслідування проти нього за звинуваченням у заколоті через спробу запровадити у країні воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційний представник Управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO), який веде кримінальне розслідування, повідомив, що досі Юн відмовлявся розмовляти зі слідчими, які підготували анкету на більш ніж 200 сторінках.
Допит президента мав відновитися о 14:00 (05:00 за Гринвічем) у четвер, 16 січня, але сторона захисту повідомила, що він не буде присутній.
Один із адвокатів глави держави Юн Каб Кюн причиною відмови від допиту назвав проблеми політика зі здоров'ям і додав, що подальші допити безглузді, не уточнюючи деталей.
Адвокати Юна вважають ордер на арешт незаконним. За їхньою версією, він був виданий судом у неправильній юрисдикції, а створена для його розслідування група, не мала на це законного мандату.
У четвер команда адвокатів президента подала до прокуратури скаргу на ордер на арешт проти керівника CIO та деяких співробітників поліції.
Адвокати Юна заперечують, що він був організатором повстання - злочину, який у Південній Кореї карається довічним ув'язненням або навіть формально смертною карою.
Остання страта в Південній Кореї відбулася у 1997 році за звинуваченням у вбивстві.
Справа про заколот щодо президента Південної Кореї
3 грудня президент Республіки Корея Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Причиною стало бажання обмежити діяльність опозиції та ввести цензуру в ЗМІ.
Однак уряд і парламент зобов'язали главу держави скасувати особливий режим. Юн вибачився за те, що ухвалив таке рішення. Загалом воєнний стан тривав близько 6 годин.
14 грудня парламент Республіки Корея оголосив імпічмент президенту Юну та відсторонив його від виконання обов'язків.
У середу, 15 січня, правоохоронці з другої спроби проникли до маєтку президента й арештували його.
Юна допитали і помістили до Сеульського центру утримання під вартою.
Влада має 48 годин, щоб допитати президента, після чого вона повинна звільнити його або отримати ордер на затримання на термін до 20 днів. Однак відлік часу призупинився, оскільки адвокати Юна звернулися до суду з проханням переглянути законність арешту.
Відмова глави держави співпрацювати зі слідством з'явилася в той час, коли Конституційний суд провів друге слухання у справі про імпічмент, щоб визначити, чи відсторонити його назавжди, чи відновити його президентські повноваження.
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