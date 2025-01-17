Трамп стане президентом США з боргом у понад півмільярда доларів, - CBS

У новообраного президента США Дональда Трампа накопичився борг у понад 500 мільйонів доларів. Він виник у рамках справи про цивільне шахрайство, за якою суд призначив політику щоденне нарахування штрафних відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Видання нагадало, що у лютому 2024 року Трампу, двом його синам і колишньому керівнику його компанії, суд штату Нью-Йорк наказав сплатити 364 мільйони доларів "нечесно отриманого прибутку", а також мільйони доларів відсотків за минулі роки. На суму, яка на той час становила 464 мільйони доларів, щоденно продовжували нараховувати понад 114 тисяч доларів відсотків. Рішення суду перебуває на стадії апеляції.

Прес-секретар генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиція Джеймс зазначила, що станом на 29 грудня 2024 року загальна сума боргу перевищила 500 мільйонів доларів, а станом на четвер, 16 січня, становить понад 502 мільйони доларів.

Трамп, який особисто заборгував близько 490 мільйонів доларів з цієї суми, розраховує на відстрочку від Апеляційного відділу середнього рівня Першого департаменту суду Нью-Йорка. Під час дебатів у вересні щонайменше двоє з п'яти суддів апеляційної колегії скептично оцінили рішення з такою виплатою. Один з них назвав її "величезною" і "тривожною".

Однак доки відповідачі очікують на рішення колегії, яке очікується на початку цього року, інтерес до справи продовжує зростати.

Зазвичай суд оприлюднює рішення у вівторок та у четвер вранці, і справа обраного президента не була серед тих, що були опубліковані 16 січня.

"Це означає, що в понеділок, 20 січня, Трамп, скоріш за все, складе присягу як президент з боргом перед штатом Нью-Йорк, що перевищує сукупний запропонований бюджет на 2025 рік для разом узятих шостого і сьомого за величиною міст штату - Олбані та Нью-Рошель", - зазначає CBS News.

Кримінальні справи та штрафи

24 лютого 2024 року суд штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа офіційно сплатити 454,2 мільйони доларів. Рішення було ухвалене за маніпулювання власним капіталом у цивільній справі про шахрайство, яку порушив генеральний прокурор Нью-Йорка.

Трамп виступив проти боргу і справи, в якій суддя дійшов висновку, що він та його компанія маніпулювали електронними таблицями, наданими бухгалтерам, щоб вичавити з них оцінки, надані банкам і страховикам. В результаті суддя Артур Енгорон дійшов висновку, що політик і його компанія отримали більш вигідні умови за кредитами та страховими угодами, які вони б не отримали в іншому випадку.

За висновком судді, загальна сума, яку вони можуть заборгувати державі в якості збитків, дорівнює сумі, яку вони отримали завдяки цій схемі, плюс відсотки.

Під час судового розгляду справи у 2023 році Трампа викликали до суду, де він звинуватив своїх співробітників та зовнішніх бухгалтерів, але заявив, що його бухгалтерські книги були складені точно. Він стверджував, що його компанія не тільки не переоцінила його активи і чистий капітал, але й "недооцінила" їх.

Окрім півмільярда доларів у цивільній справі в Нью-Йорку, Трамп також винен понад 88 мільйонів доларів письменниці Джин Керролл, після того, як присяжні у 2023 і 2024 роках визнали його винним у сексуальному насильстві та наклепі.

Новообраний президент США заперечує всі звинувачення і подає апеляції у всіх трьох справах.