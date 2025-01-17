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АНАЛІТИКА

На інавгурації Трампа Китай представить віцепрезидент як спеціальний посланник Сі

 

Китай оголосив у п'ятницю, 17 січня, що віцепрезидент Хань Чжен представлятиме країну на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Про це із посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ країни пише The Washington Post, передає "Європейська правда".

За американською традицією, світові лідери не запрошуються на інавгурації американських президентів, проте у грудні низка ЗМІ писали, що Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю Сі Цзіньпіна, який потім відмовився.

У п'ятницю, 17 січня, Міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що віце-президент буде присутній на інавгурації республіканця як "спеціальний представник Сі Цзіньпіна".

"Ми готові працювати з новим урядом США для посилення діалогу і комунікації і знайти правильний шлях для двох країн, щоб ужитися один з одним", - йдеться в заяві міністерства.

Раніше газета Financial Times із посиланням на співрозмовників писала, що китайський лідер може відправити на інавгурацію віцепрезидента Хань Чжена, який іноді заміняє його на церемоніях, або міністра закордонних справ Китаю Ван Ї.

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. Трамп сказав, що "провів багато розмов" з Китаєм про потоки величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, але "безрезультатно".

Після цього речник посольства Китаю у США Лю Пенгю заявив, що ні США, ні Китай не виграють у торговельній війні.
Ключові теги: США, Китай
 

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