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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив 27 млн євро допомоги Україні

 

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп у четвер, 16 січня, здійснив робочий візит до Києва, під час якого оголосив про допомогу загалом на 27 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландське МЗС.

Новий пакет допомоги Нідерландів на 20 мільйонів євро буде скерований на зміцнення енергетичної мережі України, яка серйозно постраждала від цілеспрямованих атак з боку Росії.

Гроші призначені як для ремонту та захисту енергетичних об'єктів, так і для децентралізованого виробництва електроенергії, уточнюється в повідомленні.

Крім того, очільник нідерландської дипломатії оголосив про додатковий внесок у розмірі 7 мільйонів євро до Комплексного пакету допомоги НАТО для України. У його межах Альянс надає Україні нелетальну підтримку - паливо, медикаменти, зимове спорядження тощо.

У межах візиту до Києва Вельдкамп провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою та віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Міністр запевнив, що Нідерланди залишаються відданими новим санкціям ЄС проти Росії і продовжуватимуть докладати максимальних зусиль для досягнення справедливості для українських громадян.

У грудні 2024 року посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут заявив, що країна вже виділила для України 3,8 млрд євро, у планах - ще шість.

Перед тим Нідерланди оголосили про намір виділити Україні додаткові 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони.
 

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