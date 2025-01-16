Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кандидат Трампа у міністри фінансів не виключив нові жорсткі санкції проти Росії

 

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа планує посилити санкції проти Росії. Вони можуть увійти в стратегію припинення війни в Україні.

Про це заявив кандидат Трампа у міністри фінансів Скотт Бессент, пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Якщо якісь чиновники в Російській Федерації дивляться ці слухання, вони повинні знати, що якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп попросить про це в рамках своєї стратегії припинення війни в Україні, я буду на 100% підтримувати посилення санкцій", - сказав він.

Особливо, за його словами, це стосується російських нафтових компаній, до рівня, який змусить Російську Федерацію сісти за стіл переговорів.

Посилення санкцій США проти Росії

Про те, що новообраний президент США Дональд Трамп планує закінчити війну Росії проти України, він заявляв вже не вперше. З найсміливіших - Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години.

При цьому, санкції проти РФ в цьому плані займають не останнє місце. Буквально сьогодні видання Bloomberg писало про те, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці. При цьому наразі розглядаються два підходи щодо цього.

Крім того, не слід ігнорувати ще декілька заяв, які були озвучені останніми днями. З одного боку, у Трампа хочуть "максимально вигідного" завершення війни для України, а з іншого - очікування Трампа про завершення війни РФ проти України зсунулися в бік Великодня порівняно з раніше озвученими 24 годинами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес