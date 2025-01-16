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АНАЛІТИКА

Транспортування російської нафти в Китай після санкцій подорожчало втричі

 

Вартість перевезення російської нафти до Китаю зросла більш ніж утричі після санкцій США щодо тіньового флоту. Про це з посиланням на трейдерів пише Bloomberg.

Фрахтові ставки на перевезення нафти з Далекого Сходу до Китаю підскочили до $5-5,5 млн. До оголошення санкцій вони становили близько $1,5 млн.

Учасники ринку впевнені, що тарифи зростатимуть й надалі.

Пакет американських санкцій 10 січня стосувався двох великих виробників нафти - Газпром Нєфті та Сургутнєфтєгазу, а також понад 180 танкерів, що перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели, і страхових компаній, залучених до нафтової логістики.

Це одразу створило проблеми для російського нафтового експорту. Десятки танкерів стали на якір біля берегів Китаю, Сінгапуру та Росії.

Китайські державні нафтові компанії та великі приватні нафтопереробники активізували закупівлю нафти з Близького Сходу й інших регіонів, намагаючись підготуватися до можливих перебоїв у постачанні палива через посилення санкцій.

16 січня стало відомо, що китайський порт Лункоу прийняв перший танкер із російською нафтою з-поміж підсанкційних суден. США дали таким танкерам, завантаженим до 10 січня, завершити розвантаження в портах до кінця зими.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Китай
 

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