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АНАЛІТИКА

У Трампа запевняють, що він «знайде способи» залишити TikTok доступним у США

 

Майк Волц, номінований на посаду радника з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, заявив, що обраний президент "знайде спосіб" залишити доступним у США застосунок TikTok, якому загрожує заборона вже найближчим часом.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У середу Волц сказав, що Дональд Трамп після офіційного вступу на посаду планує вжити заходів для того, щоб суперечливий застосунок і надалі залишався доступним у США.

Невдовзі перед його коментарем в ефірі The Washington Post повідомили, що Трамп розглядає для цього різні варіанти, у тому числі президентський указ.

Двопартійний закон, підписаний президентом Байденом у квітні, вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника, компанії ByteDance, під загрозою заборони у США вже від найближчої неділі.

Минулого тижня Верховний суд заслухав усні аргументи стосовно цього питання, і схоже на те, що судді погодяться з аргументами уряду про загрози для нацбезпеки через зв'язки платформи з Китаєм.

"Якщо Верховний суд вийде із рішенням на користь закону, президент Трамп чітко висловився (про свої наміри. - Ред.)... По-перше, TikTok - чудова платформа, яку використовують багато американців і яка дуже допомогла його кампанії доносити інформацію. Але, по-друге, він захистить їхні дані", - зазначив Волц.

"Є люди, які не хочуть, щоб американська влада мала доступ до усіх їхніх даних і паролів. І ми точно не хочемо, щоб влада Китаю бачила всі їхні дані і паролі... Трамп - людина, що вміє домовлятися. Не хочу говорити попереду наших указів, але ми збираємося створити умови для того, щоб досягти домовленості. Ми знайдемо спосіб залишити його доступним, але захистити дані наших людей", - поділився він.

Дональд Трамп нещодавно заявив, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, похвалившись своїми показниками охоплення.

Ключові теги: США, Китай
 

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