Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США

Китай вдруге за останні дні запровадив санкції проти оборонних компаній Сполучених Штатів Америки (США). Обмеження введенні нібито "з метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

14 січня Китай ввів санкційні обмеження проти:

* Inter-Coastal Electronics;

* System Studies & Simulation;

* IronMountain Solutions;

* Applied Technologies Group;

* Axient, Anduril Industries;

* Maritime Tactical Systems.

Сьогодні ж санкції були введені проти:

* Pacific Rim Defense;

* AEVEX Aerospace;

* LKD Aerospace;

* Summit Technologies.

Зазначається, що вищезгадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.

Відповідно до санкцій:

* компаніям заборонили займатись імпортно-експортною діяльністю, пов'язаною з Китаєм й здійснювати нові інвестиції в країну;

* керівництву компаній заборонений в'їзд до Китаю;

* анульовано перебування чи проживання вищого керівництва компаній у Китаї.