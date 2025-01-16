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Китай ввів нові санкції проти оборонних компаній США
09:58 16.01.2025 |
Китай вдруге за останні дні запровадив санкції проти оборонних компаній Сполучених Штатів Америки (США). Обмеження введенні нібито "з метою захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.
14 січня Китай ввів санкційні обмеження проти:
* Inter-Coastal Electronics;
* System Studies & Simulation;
* IronMountain Solutions;
* Applied Technologies Group;
* Axient, Anduril Industries;
* Maritime Tactical Systems.
Сьогодні ж санкції були введені проти:
* Pacific Rim Defense;
* AEVEX Aerospace;
* LKD Aerospace;
* Summit Technologies.
Зазначається, що вищезгадані компанії нібито були залучені до продажу озброєння Тайваню.
Відповідно до санкцій:
* компаніям заборонили займатись імпортно-експортною діяльністю, пов'язаною з Китаєм й здійснювати нові інвестиції в країну;
* керівництву компаній заборонений в'їзд до Китаю;
* анульовано перебування чи проживання вищого керівництва компаній у Китаї.
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