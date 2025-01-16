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Байден у прощальній промові вказав на небезпеку олігархії
08:55 16.01.2025 |
Джо Байден, який йде з поста президента США, у своєму прощальному зверненні до нації в середу, 15 січня, закликав громадян США "стояти на варті" проти "олігархії", що, на його переконання, розвивається в країні. "Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади і впливу, яка загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам, свободам і чесному шансу для кожного просунутися вперед", - заявив 82-річний демократ наприкінці свого єдиного президентського терміну.
Джо Байден: Американці поховані під лавиною дезінформації
Громадяни США "поховані під лавиною омани і дезінформації, що уможливлює зловживання владою", заявив Байден, піддавши критиці компанії X і Мета та їхніх власників Ілона Маска, який став радником обраного президента США Дональда Трампа, і Марка Цукерберга.
"Вільна преса руйнується. Редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Правду заглушає брехня, яку говорять заради влади і прибутку", - сказав американський президент, додавши, що штучний інтелект "може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій приватності, тому, як ми працюємо і як ми захищаємо нашу націю".
Глава Білого дому також заявив, що за час свого президентства він домігся економічного зростання, водночас із цим захищаючи довкілля. "Ми робимо і те, і інше, але могутні сили хочуть використати свій безконтрольний вплив, щоб звести нанівець кроки, які ми зробили для вирішення кліматичної кризи", - сказав Байден.
"Влада президента не абсолютна"
Джо Байден також висловив занепокоєння у зв'язку з інститутом президентської влади у США. Він, зокрема, закликав конституційно закріпити положення про те, що жодного президента не може звільнити від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді. "Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна", - сказав Байден.
Рейтинг схвалення політики Байдена перед виходом з Білого дому склав 36 відсотків - це найнижчий показник за весь час його президентства, свідчать опитування телеканалу CNN. Водночас рейтинг схвалення Дональда Трампа наприкінці його президентського терміну у 2021 році був ще меншим - 34 відсотки.
"Україна залишається вільною"
Байден перерахував деякі з досягнень свого президентства, серед яких зниження цін на ліки для людей похилого віку, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.
Він також похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, як "зміцнив НАТО". "Україна залишається вільною, і ми виграли нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого", - сказав Байден.
Зазначимо, що республіканець Дональд Трамп має вступити на посаду 47-го президента США 20 січня.
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