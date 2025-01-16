Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден у прощальній промові вказав на небезпеку олігархії

 

Джо Байден, який йде з поста президента США, у своєму прощальному зверненні до нації в середу, 15 січня, закликав громадян США "стояти на варті" проти "олігархії", що, на його переконання, розвивається в країні. "Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади і впливу, яка загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам, свободам і чесному шансу для кожного просунутися вперед", - заявив 82-річний демократ наприкінці свого єдиного президентського терміну.

Джо Байден: Американці поховані під лавиною дезінформації

Громадяни США "поховані під лавиною омани і дезінформації, що уможливлює зловживання владою", заявив Байден, піддавши критиці компанії X і Мета та їхніх власників Ілона Маска, який став радником обраного президента США Дональда Трампа, і Марка Цукерберга.

"Вільна преса руйнується. Редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Правду заглушає брехня, яку говорять заради влади і прибутку", - сказав американський президент, додавши, що штучний інтелект "може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій приватності, тому, як ми працюємо і як ми захищаємо нашу націю".

Глава Білого дому також заявив, що за час свого президентства він домігся економічного зростання, водночас із цим захищаючи довкілля. "Ми робимо і те, і інше, але могутні сили хочуть використати свій безконтрольний вплив, щоб звести нанівець кроки, які ми зробили для вирішення кліматичної кризи", - сказав Байден.

"Влада президента не абсолютна"

Джо Байден також висловив занепокоєння у зв'язку з інститутом президентської влади у США. Він, зокрема, закликав конституційно закріпити положення про те, що жодного президента не може звільнити від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді. "Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна", - сказав Байден.

Рейтинг схвалення політики Байдена перед виходом з Білого дому склав 36 відсотків - це найнижчий показник за весь час його президентства, свідчать опитування телеканалу CNN. Водночас рейтинг схвалення Дональда Трампа наприкінці його президентського терміну у 2021 році був ще меншим - 34 відсотки.

"Україна залишається вільною"

Байден перерахував деякі з досягнень свого президентства, серед яких зниження цін на ліки для людей похилого віку, ухвалення законів про безпеку зброї та допомогу ветеранам в отриманні медичної допомоги.

Він також похвалився зовнішньополітичними досягненнями і вказав на те, як "зміцнив НАТО". "Україна залишається вільною, і ми виграли нашу конкуренцію з Китаєм та багато іншого", - сказав Байден.

Зазначимо, що республіканець Дональд Трамп має вступити на посаду 47-го президента США 20 січня.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2659
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 43,5297
  0,2079
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0609  0,07 0,16 42,8087  0,10 0,24
EUR 43,4217  0,01 0,02 44,2583  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2700  0,01 0,02 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес