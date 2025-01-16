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АНАЛІТИКА

Німеччина не дозволила танкеру з «тіньового флоту» РФ покинути її води

 

Німеччина заборонила танкеру з "тіньового флоту" РФ, ймовірно завантаженого російською нафтою, покинути німецькі води.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Вважається, що танкер Eventin під панамським прапором є частиною так званого "тіньового флоту", який використовується Росією для експорту нафти всупереч західним санкціям.

Судно прямувало з Росії до Єгипту з майже 100 тисячами тоннами нафти на борту, коли в п'ятницю в Балтійському морі на північ від острова Рюген у нього вийшов з ладу двигун, що змусило німецьку владу в неділю відбуксирувати судно до порту Засніц на острові.

Після відновлення роботи головного двигуна капітан судна, як повідомляється, попросив дозволу відновити свій курс, але митна служба Гамбурга і Міністерство транспорту Німеччини відмовили йому в цьому.

Митники з'ясовують, чи не намагається судно обійти ембарго ЄС на постачання російської нафти. У вівторок вони вже були на борту танкера.

Німецька влада також розслідує придатність судна до плавання. Судну Eventin завдовжки 274 метри - майже 20 років.

"В очікуванні оцінки документів, які будуть подані Eventin, відділ безпеки суден видав тимчасову заборону на подальшу навігацію", - заявили в Міністерстві транспорту Німеччини.

Нагадаємо, у Фінляндії заявили про технічні дефекти танкера, який підозрюють у пошкодженні підводної ЛЕП і кількох кабелів зв'язку у Фінській затоці та зараховують до "тіньового флоту".
 

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