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Перші судна нової патрульної місії НАТО вже у Фінській затоці
15:59 15.01.2025 |
Перші судна нової патрульної місії НАТО Baltic Sentry ("Балтійський вартовий"), що охоронятиме підводну інфраструктуру у Балтійському морі, вже перебувають у Фінській затоці.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.
Морське командування НАТО у середу опублікувало повідомлення про те, що німецький військовий корабель FGS Datteln та нідерландський HNLMS Luymes 13 січня здійснили переміщення у Балтійському морі з метою навчання та відпрацювання спільних дій.
У твіті зазначають, що судна задіяні у підтримці місії Baltic Sentry.
Журналісти фінського мовника за даними сервісу Vessel Finder з'ясували, що два судна НАТО перебувають у Фінській затоці.
Нагадаємо, після саміту балтійських держав-членів НАТО у Гельсінкі генсек Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.
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