Канберра вимагає від РФ пояснень через загибель австралійця

Ентоні Альбанезе

Уряд Австралії вживатиме "найрішучіших заходів", якщо підтвердиться інформація про те, що Росія заподіяла шкоди австралійцю, який потрапив у полон, воюючи за Україну. Про це застеріг прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе у середу, 15 січня, пише агентство Associated Press.

На відео, розміщеному в соціальних мережах у грудні, видно, як 32-річного Оскара Дженкінса, одягненого у військову форму зі зв'язаними руками, допитує та б'є російський слідчий. Влада Австралії звернулася до Росії з проханням прокоментувати повідомлення про те, що вчитель школи в Мельбурні був убитий після того, як став військовополоненим.

За словами Албанезе, представники міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії вимагають "термінового роз'яснення" обставин загибелі Дженкінса. "Ми закликаємо Росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса. Ми як і раніше серйозно стурбовані. Ми чекатимемо на оприлюднення фактів. Але якщо Оскару Дженкінсу було завдано якоїсь шкоди, це абсолютно неприпустимо. І австралійський уряд вживатиме найрішучіших заходів", - додав Албанезе.

Яка відповідь може чекати на Москву

Дженкінс не мав попереднього військового досвіду до того, як приєднався до сил оборони України на початку минулого року. Хоча інші австралійці загинули в боях в Україні, жоден з них не загинув у російському полоні. Албанезе не уточнив, до яких дій може вдатися Австралія у разі загибелі Дженкінса. На думку політолога університету Монаша Зареха Казаряна, максимумом, на що може піти Канберра у відповідь - висилка посла Росії, відкликання австралійського посла з Москви і запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Між тим лідер опозиції Пітер Даттон, який може стати прем'єр-міністром за підсумком виборів, запланованих на 17 травня, вважає, що російський і австралійський посли повинні бути відправлені додому, якщо росіяни вбили Дженкінса.

"Ми повинні надіслати дуже чіткий сигнал Росії та іншим аналогічно налаштованим режимам, що австралійці є недоторканними, що вони заслуговують на захист з боку свого уряду, і якщо їм завдають шкоди таким чином, якщо їх жорстоко страчують, як, схоже, припускають у цій справі, і ми чекаємо на підтвердження, тоді повинна бути рішуча реакція з боку прем'єр-міністра", - наголосив Даттон.

Внесок Австралії в допомогу Україні

Військова участь Австралії в Україні полягає у проведенні тренувальних місій, але жодні австралійські бойові підрозділи не беруть участі у війні. Водночас Австралія є одним з найщедріших донорів військової допомоги Україні за межами НАТО. Три місяці тому Австралія оголосила, що передасть Україні 49 своїх застарілих танків M1A1 Abrams вартістю 245 мільйонів австралійських доларів (152 мільйони доларів США). Цей внесок збільшив загальну суму військової допомоги, наданої Австралією Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, до понад 1,3 мільярда австралійських доларів (804 мільйони доларів США).

Представники влади Австралії вже опитали посла Росії Олексія Павловського про долю Дженкінса 13 січня. Посольство РФ в Австралії у відповідь на прохання агентства AP про коментарі послалося на брифінг, проведений у Москві 25 грудня офіційною представницею МЗС РФ Марією Захаровою. Захарова тоді заявила, що її відомство "перевіряє інформацію про затриманого громадянина Австралії", якого вона назвала "найманцем".