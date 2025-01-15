Глава Придністров'я заявив про домовленість із РФ щодо відновлення постачання газу

Придністровський лідер Вадим Красносельський прогнозує відновлення Росією поставок газу для Придністров'я найближчим часом як "гуманітарної допомоги", передають місцеві ЗМІ.

"Переговори велися на рівні міністерства енергетики РФ. Обговорювалося питання відновлення подачі газу на територію Придністров'я. Технічних деталей наразі не уточнено, але газопостачання для потреб жителів регіону і функціонування економіки буде відновлено у форматі гуманітарно-технічної допомоги", - сказав Красносельський на пресконференції в середу.

За його словами, "газ буде подано в тому обсязі, який необхідний для населення Придністров'я, для теплоенергетики і для промислових підприємств саме Придністров'я". "Точної дати подачі немає, але те, що подача газу розпочнеться, це факт. Далі подивимося по ситуації, трошки залишилося потерпіти. (...) Маршрут транзиту буде визначено в результаті додаткових переговорів", - сказав Красносельський.

Він також додав, що готовий зустрітися з президентом Молдови Маєю Санду для обговорення питань енергопостачання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Красносельський вилетів до Москви 10 січня для обговорення можливості відновлення постачання газу. У Придністров'я він повернувся 14 січня.

Із 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу власною газотранспортною системою. У зв'язку з цим припинилися поставки російського газу через Молдову в Придністров'я, які становили 5,7 млн кубометрів на добу.

З 10 грудня минулого року в Придністров'ї, а з 16 грудня в правобережній Молдови діють режими надзвичайної ситуації в економіці.

Міненерго Молдови заявляло, що в січні 2025 року більшу частину електроенергії країна імпортує із сусідньої Румунії, а 30% забезпечать місцеві ТЕЦ.

Молдавська ГРЕС у Придністров'ї, яка раніше працювала на російському газі й забезпечувала постачання електроенергії на правий берег, із 1 січня працює на вугіллі, якого, за оцінками місцевих ЗМІ, вистачить до 20 січня. У Придністров'ї від початку місяця припинено подачу газу, теплоенергії в житловому і виробничому секторах, із 3 січня почали вводити віялові відключення електроенергії.

Дефіцит енергопостачання в Придністров'ї призвів до зупинки промпідприємств. Зокрема, найбільше підприємство Придністров'я - ВАТ "Молдовський металургійний завод" (Рибниці) - призупинило роботу до 20 січня через припинення постачання в регіон російського газу. Крім того, у Рибниці в ПМР призупинив роботу хлібокомбінат, де виробляли близько 2 тонн хліба на добу.