Куба звільнить 553 ув'язнених у відповідь на рішення США

Влада Куби у вівторок, 14 січня, оголосила про рішення звільнити з в'язниць 553 ув'язнених у відповідь на рішення США виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму. Заплановане звільнення ув'язнених, засуджених за різні злочини, відбудеться поетапно, повідомило міністерство закордонних справ Куби. У країні сотні людей ув'язнені за участь у мирних протестах, але лишається незрозумілим, кого саме звільнять, пише агенція dpa.

За кілька годин до цього президент США Джо Байден повідомив Конгресу про рішення виключити Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму, повідомили на сайті Білого дому. У заяві, підписаній Байденом, серед іншого зазначено, що уряд Куби протягом останніх шести місяців "не надавав жодної підтримки міжнародному тероризму" і надав Вашингтону гарантії того, що він "не підтримуватиме міжнародний тероризм у майбутньому".

Куба перебуває під санкціями США з 1962 року

Комуністичний уряд Куби привітав рішення Байдена як "крок у правильному напрямку", але висловив жаль, що країна досі перебуває під санкціями США, що діють із 1962 року, передає AFP. Як зазначає агентство, Куба звинувачує США в найважчій за останні десятиліття економічній кризі, вираженій у нестачі продовольства, медикаментів, електрики і палива.

Президент країни Мігель Діас-Канель назвав американські санкції "геноцидними" і заявив, що його країна готова до "більш складних обставин" після майбутньої інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, чия адміністрація 2021 року знову внесла Кубу до списку країн-спонсорів тероризму.

Союзники Трампа розкритикували дії Байдена

Соратники Дональда Трампа, який має вступити на посаду президента США 20 січня, розкритикували рішення Джо Байдена. "Ці кроки завдають неймовірної шкоди американській національній безпеці", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз, додавши, що дії Байдена дозволяють Кубі "продовжувати займатися тероризмом та іншими агресивними діями проти американців".

У травні 2020 року Держдепартамент США вніс Кубу до чорного списку за відмову Гавани співпрацювати з Вашингтоном у сфері боротьби з тероризмом. Крім Куби, у цьому списку є вісім країн, зокрема Іран, Сирія, Північна Корея і Венесуела.

Обґрунтовуючи це рішення, Держдеп вказав, що на Кубі перебувають члени колумбійської ліворадикальної організації АНО, які в'їхали туди 2017 року. У МЗС Куби відкинули звинувачення Вашингтона, заявивши, що країна сама "є жертвою тероризму".