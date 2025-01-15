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Адміністрація Байдена хоче виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, - AP
09:34 15.01.2025 |
Адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Це відбудеться у рамках угоди, укладеній за сприяння католицької церкви, щодо звільнення політичних в'язнів на острові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як розповів агенству представник адміністрації Байдена, відповідне оголошення американська влада може зробити сьогодні, 14 січня.
Водночас АР зазначає, що Куба може повернутися до цього списку вже наступного тижня після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, адже кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо є затятим прихильником обмежувальних заходів щодо острівної держави.
Відносини США та Куби
США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою у 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності на острові, після чого оголосили про введення торговельно-економічного ембарго.
У грудні 2014 року Барак Обама, який обіймав тоді посаду президента США, визнав, що колишня політика Вашингтона щодо Гавани не працює, і оголосив про початок руху до нормалізації двосторонніх зв'язків, а також про пом'якшення санкцій.
У 2015 році адміністрація Обами оголосила про виключення Куби з американського списку держав - спонсорів тероризму.
Зближення двох країн призупинилося після того, як у січні 2017 року адміністрацію США очолив республіканець Дональд Трамп. Він посилив правила поїздок американців до Куби та ввів заборону на ведення бізнесу з організаціями, контрольованими кубинськими військовими.
Адміністрація Трампа також знову внесла Кубу до списку держав - спонсорів тероризму.
Водночас адміністрація Джо Байдена неодноразово заявляла, що перегляне політику щодо Куби, але досі не вивела країну з цього списку. Байден навіть вирішив залишити санкції проти Куби, введені Трампом.
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