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АНАЛІТИКА

У США нафтосервісну компанію SLB змушують піти з Росії через санкції

 

Нафтосервісна компанія SLB стикається зі зростаючим тиском з боку американських законодавців, які вимагають від неї вийти з Росії після запровадження нових масштабних санкцій проти енергетичного сектору РФ.

Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Два американських конгресмени заявили, що компанія, більш відома як Schlumberger, повинна піти з Росії, інакше вона ризикує порушити американські санкції. Ллойд Доггетт і Джейк Аучінклосс оприлюднили це попередження після наказу адміністрації Джо Байдена, який забороняє надання американських нафтових послуг особам, що знаходяться в Росії, починаючи з 27 лютого.

SLB є однією з небагатьох американських нафтосервісних компаній, які продовжують працювати в Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Два її найбільші західні конкуренти - Baker Hughes і Halliburton - продали свої російські підрозділи місцевим менеджерам у 2022 році.

На прохання прокоментувати нові обмеження компанія SLB не відповіла, але на своєму сайті заявила, що серйозно ставиться до відповідальності за експортний контроль і дотримання санкцій.

У рішенні Міністерства фінансів США не було названо конкретно компанію SLB або її російську дочірню компанію. Але конгресмени і юридичні експерти заявили, що це розпорядження збільшує ризик юридичних проблем, з якими може зіткнутися SLB, якщо вона збереже свою присутність у Росії.

«Будь-яке розумне тлумачення нових вказівок Міністерства фінансів, які «припиняють доступ до американських послуг, пов'язаних з видобутком сирої нафти», означатиме витіснення американських нафтосервісних компаній з Росії», - заявив Доггетт, член Конгресу США від Демократичної партії в Техасі.

На запитання, чи доведеться SLB та іншим американським нафтосервісним компаніям вийти з Росії, щоб виконати наказ, він відповів: «Заборона на надання нафтових послуг стосується всіх американських компаній, де б вони не знаходилися. Їм заборонено надавати нафтові послуги, прямо чи опосередковано, будь-якій особі, що знаходиться в Російській Федерації».

Нафтосервісні компанії виконують більшу частину чорнової роботи для нафтогазової промисловості - від будівництва доріг і прокладання труб до буріння свердловин і перекачування нафти. Вони також забезпечують доступ до складних технологій, які є життєво важливими для розвитку складних бурових робіт.

Експерти вважають, що якщо SLB буде змушена піти з Росії, це «налякає Кремль» через збільшення витрат для нафтового сектору країни.

SLB і раніше порушувала санкції США. У 2015 році компанія визнала себе винною за федеральним звинуваченням і заплатила $232,7 млн за сприяння торгівлі з Іраном і Суданом.
Ключові теги: США, Росія
 

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