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АНАЛІТИКА

Китай модернізує залізницю в Туреччині для доставки вантажів до ЄС в обхід Росії

 

Китай зацікавлений у модернізації залізничної мережі Туреччини, яку європейські відправники вантажу можуть розглядати як спосіб обійти Росію в умовах розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Про це розповів виданню South China Morning Post турецький посадовець президент Invest in Turkiye, який займається питаннями інвестицій, Бурак Дагліоглу, передає The Moscow Times.

Як зазначається, таким чином, значення Росії як транзитного коридору в товарообігу між Китаєм та Європою може впасти після модернізації турецької залізничної мережі.

Інвестиції в проєкт можуть скласти близько $60 млрд,

Китай сподівається використати турецьку залізничну мережу для збільшення поставок вантажів до Європи та з неї. Європейські ж постачальники своєю чергою, хоча й досі і можуть відправляти вантажні потяги через Росію, намагаються не використовувати такі маршрути. Тому шлях через Туреччину розглядається як швидший засіб сполучення у системі China-Europe Railway Express.

До списку модернізації входять електрифікація, нові внутрішні маршрути, міст у Стамбулі, високошвидкісна лінія з нього до столиці Анкари.

Китайський виробник CRRC Zhuzhou Electric Locomotive вже має завод у Туреччині, минулого року компанія ввела в експлуатацію в Стамбулі "найшвидший поїзд метро" в країні.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року стартувало будівництво залізниці між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном, яку прокладуть в обхід Росії. Новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти - до Туреччини і далі до Євросоюзу.

Вартість реалізації проєкту становить $4,7 млрд. Інвестиційну угоду між урядом Киргизстану та залізничною компанією "Китай-Киргизстан-Узбекистан" було підписано в Бішкеку 20 грудня. У цьому спільному підприємстві Пекін має 51%, а Бішкек та Ташкент - по 24,5%.

До того, у вересні, "Укрзалізниця" та "Польські державні залізниці" (PKP) домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії в обхід Росії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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