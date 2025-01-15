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У Росії в більш ніж в чотири рази обвалився експорт сталевих труб
09:08 15.01.2025 |
За підсумками 2024 року обсяги вивезення труб великого діаметра (ТВД) з Росії скоротилися більш ніж у чотири рази.
Про це пише The Moscow Times.
За даними співрозмовника видання, у 2023 році експорт сталевих труб становив 436 000 тонн, тоді як у 2024-му на тлі "складних геополітичних обставин" цей показник впав до рівня нижче 100 000 тонн.
У 2022-2023 роках європейські країни у зв'язку з вторгненням Росії в Україну запровадили жорсткі санкції на постачання металопродукції з Росії.За оцінкою Мінпромторгу, обмеження на вивезення за кордон торкнулися 200 000 тонн трубної продукції і 700 000 тонн сталевої заготовки.
Велика Британія також ввела обмеження на російський імпорт. США з березня 2023-го встановили 70-відсоткові ввізні мита на метали з Росії. Крім того, у квітні 2024 року Мінфін США заборонив ввозити в країну алюміній, мідь і нікель російського походження. Британське фінансове відомство зазначало, що ці санкції торкнуться імпорту металів із Росії на $40 млрд.
За даними Федеральної митної служби (ФМС), до початку війни, 2021 року, російські металурги поставили в Європу тільки сталевого прокату на $7,36 млрд - 8,5 млн тонн у натуральному вираженні.
Тим часом у Росії впало і виробництво ТВД. Минулого року воно склало 2,3 млн тонн, скоротившись у річному вираженні на 8%, підрахували аналітики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). У 2025 році випуск труб зменшиться до 2,1 млн тонн.
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