Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії в більш ніж в чотири рази обвалився експорт сталевих труб

 

За підсумками 2024 року обсяги вивезення труб великого діаметра (ТВД) з Росії скоротилися більш ніж у чотири рази.

Про це пише The Moscow Times.

За даними співрозмовника видання, у 2023 році експорт сталевих труб становив 436 000 тонн, тоді як у 2024-му на тлі "складних геополітичних обставин" цей показник впав до рівня нижче 100 000 тонн.

У 2022-2023 роках європейські країни у зв'язку з вторгненням Росії в Україну запровадили жорсткі санкції на постачання металопродукції з Росії.За оцінкою Мінпромторгу, обмеження на вивезення за кордон торкнулися 200 000 тонн трубної продукції і 700 000 тонн сталевої заготовки.

Велика Британія також ввела обмеження на російський імпорт. США з березня 2023-го встановили 70-відсоткові ввізні мита на метали з Росії. Крім того, у квітні 2024 року Мінфін США заборонив ввозити в країну алюміній, мідь і нікель російського походження. Британське фінансове відомство зазначало, що ці санкції торкнуться імпорту металів із Росії на $40 млрд.

За даними Федеральної митної служби (ФМС), до початку війни, 2021 року, російські металурги поставили в Європу тільки сталевого прокату на $7,36 млрд - 8,5 млн тонн у натуральному вираженні.

Тим часом у Росії впало і виробництво ТВД. Минулого року воно склало 2,3 млн тонн, скоротившись у річному вираженні на 8%, підрахували аналітики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). У 2025 році випуск труб зменшиться до 2,1 млн тонн.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1288  0,08 0,18 42,9124  0,08 0,18
EUR 43,4140  0,10 0,23 44,2796  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес