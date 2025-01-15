Арктичний нафтовий бізнес Росії зупиняється через санкції США

Величезний арктичний нафтовий бізнес Росії зіткнувся з серйозними перебоями через санкції США щодо танкерів і сховищ, що призвело до зупинки постачання сирої нафти, яку раніше розкупили азійські покупці, на складах.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що всі три російські арктичні нафтові родовища - Новий Порт, АРКО і Варандей, з видобутком близько 300 000 барелів на добу - стикаються з перебоями в роботі.

Судна та інфраструктура, необхідні для російського нафтового бізнесу в Арктиці, на який припадає десята частина експорту нафти морським шляхом, є унікальними.

Наразі під санкції США потрапили "Умба" і "Кола", та більше десятка малих танкерів, які використовуються як човникові постачальники нафти з родовищ.

Щонайменше 15 танкерів, які потрапили під санкції США в п'ятницю, в тому числі "Штурман Щербінін", "Михайло Ульянов" і "Ауліс", були активно задіяні в транспортуванні російських арктичних сортів протягом останніх двох місяців.

Менші човникові танкери були розроблені для роботи в північних морях і мають специфічну конструкцію, що дозволяє їм завантажувати більше нафти без шкоди для кільватерного просвіту.

Це може залишити Росію з мільйонами барелів непроданої нафти в сховищах. Обмеженість потужностей для зберігання на всіх трьох проєктах означає, що кілька тижнів перебоїв із завантаженням можуть призвести до скорочення видобутку.

При цьому у виданні додають, що "Лукойл", який видобуває на Варандейському родовищі, не потрапив до санкційного списку.

Оскільки всі обсяги нафти з арктичних проектів призначені для експорту, не існує жодної логістичної системи для її подачі у внутрішню російську нафтопровідну систему.

Це означає, що за відсутності покупців на ці сорти нафти обсяги доведеться зберігати в плавучих сховищах.