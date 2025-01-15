Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на алюміній, аграрку, «тіньовий флот» та СПГ
08:57 15.01.2025 |
Новий 16-тий пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
Він зазначив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії готується, але вперше надійде на розгляд країн-членів наступного тижня.
"(Пакет) націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", - зазначив Джозвяк.
Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.
Раніше Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.
Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
ТОП-НОВИНИ
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Британії відкриють першу кімнату для вживання заборонених наркотиків. Навіщо це роблять
|U.S. Steel залишиться американською. З'явилися нові претенденти на її купівлю
|Чому Байден заблокував поглинання Японією ключового виробника сталі
|Німеччина додатково поставить Україні ракети для IRIS-T
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
|Іспанія хоче ввести 100%-й податок на нерухомість для покупців з-за меж ЄС
|Адміністрація Байдена хоче виключити Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, - AP
Бізнес
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси