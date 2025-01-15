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АНАЛІТИКА

Нові санкції ЄС проти Росії будуть спрямовані на алюміній, аграрку, «тіньовий флот» та СПГ

 

Новий 16-тий пакет санкцій ЄС проти Росії буде спрямований на алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот", скраплений газ та російські банки.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії готується, але вперше надійде на розгляд країн-членів наступного тижня.

"(Пакет) націлений на алюміній, агропродукцію, тіньовий флот, СПГ та інші банки", - зазначив Джозвяк.

Як повідомлялося, Польща, яка нині головує в ЄС, хоче, щоб новий пакет санкцій було ухвалено в третю річницю початку повномасштабної війни в Україні, тобто 24 лютого.

Раніше Польща разом з групою скандинавських і балтійських країн представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій. Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу.

Нагадаємо, ЄС 16 грудня ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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