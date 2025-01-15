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Вірменія підписала документ про стратегічне партнерство зі США
08:53 15.01.2025 |
Глави зовнішньополітичних відомств Вірменії та США підписали у Вашингтоні хартію про стратегічне партнерство.
Про це повідомила вірменська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
Підписанню передувало засідання вірменсько-американського стратегічного діалогу у червні 2024 року, за підсумками якого ухвалили спільну заяву про наміри підвищити його до стратегічного партнерства.
"Ми створюємо комісію стратегічного партнерства, яка передбачає розширення співпраці в сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та міжособистісних відносин", - оголосив держсекретар Ентоні Блінкен.
Крім того, Блінкен повідомив, що вони працюють з Вірменією для посилення зусиль із захисту суверенітету та суверенної території.
За його словами, наступного тижня до Вірменії прибуде спеціальна прикордонна група зі США для проведення спільних операцій з охорони кордону.
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян подякував Вашингтону за зусилля, які підтримують цілісність суверенної території та незалежність держави. Єреван залишається відданим мирному порядку денному і тісно співпрацює зі США, зазначив міністр.
Мірзоян також заявив, що офіційний Єреван готовий працювати з новою адміністрацією США.
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