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АНАЛІТИКА

Правоохоронці заарештували відстороненого президента Південної Кореї

 

Сьогодні слідчі прийшли до резиденції відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, щоб здійснити другу спробу його арешту. Цього разу правоохоронцям вдалося затримати главу держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Як пише видання, слідчі затримали Юна, якому було оголошено імпічмент, у його резиденції в середу. Після, його повезли на допит у зв'язку з короткочасним воєнним станом у країні, який він ввів у грудні.

За даними управління з розслідування корупції серед високопосадовців, ордер на затримання відстороненого президента було виконано вранці о 10:33. Для арешту, зокрема, використовували драбини, щоб залізти у вікна резиденції.

"Пряма трансляція показала, як колона автомобілів, яка, імовірно, везе Юна, виїжджає з президентської резиденції в центрі Сеула і прямує до офісу CIO в Квачхоні, на південь від Сеула", - пише видання.

До цього, політик тижнями переховувався в резиденції, не виходив на вулицю і не з'являвся на допити. Крім того, служба безпеки президента і військові блокували входи в резиденцію, як цього разу, так і в попередні рази, щоб не допустити арешту.

ЗМІ зазначають, що в історії Південної Кореї вперше було заарештовано тимчасово відстороненого, але чинного президента країни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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