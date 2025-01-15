Трамп анонсував створення зовнішньої податкової служби США для збору коштів з іноземних джерел

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 14 січня, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп, США "занадто довго покладалися на оподаткування великого народу за допомогою Служби внутрішніх доходів (IRS)".

Він стверджує, що завдяки "м'яким і жалюгідно слабким торговельним угодам американська економіка забезпечувала зростання і процвітання світу, обкладаючи при цьому себе податками".

"Настав час це змінити. Сьогодні я оголошую, що створюю СЛУЖБУ ЗОВНІШНІХ ДОХОДІВ для збору наших тарифів, мит і всіх доходів, які надходять з іноземних джерел", - написав обраний американський президент.

Трамп акцентував, що США почнуть "стягувати плату з тих, хто заробляє на нас гроші за допомогою торгівлі, і вони почнуть платити, нарешті, свою справедливу частку".

"20 січня 2025 року буде датою народження Служби зовнішніх доходів. ЗРОБИМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!" - заявив він.

Нагадаємо, раніше писали, що перемога Трампа на президентських виборах у США може стати серйозним ударом для економіки Німеччини, якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

15 жовтня Європейський Союз навіть підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи на європейський імпорт.

Також він погрожував після повернення до Білого дому одразу запровадити тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Нещодавно лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який є кандидатом на посаду канцлера, закликав поновити спроби укласти угоду про вільну торгівлю між ЄС і США.

Окрім цього інформували, що посол Канади в США Кірстен Гіллман заявила, що країна готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів.

Тоді ж вона акцентувала, що такий крок розглядається, аби заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда Трампа щодо дефіциту в торгівлі між країнами.