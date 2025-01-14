Адміністрація Байдена готує заборону майже всіх китайських авто на ринку США

Адміністрація президента США Джо Байдена завершує роботу над обмеженнями, які фактично заборонять майже всі китайські легкові та вантажні автомобілі на ринку країни. Про це пише Reuters.

У вересні Міністерство торгівлі США запропонувало повну заборону на ключове китайське програмне й апаратне забезпечення в електромобілях на американських дорогах.

В остаточному варіанті від обмеження звільняються транспортні засоби вагою понад 10 000 фунтів, що дозволить китайській компанії BYD продовжити збирати електробуси в Каліфорнії.

Нові вимоги США також забороняють китайським автомобільним компаніям тестувати безпілотні автомобілі на дорогах США. Крім цього, обмеження поширюються на російські транспортні засоби та компоненти.

Водночас заборони не поширюватимуться на китайське програмне забезпечення, розроблене до того, як нові обмеження набрали чинності, якщо воно не підтримується китайською фірмою.

Обраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, також хоче запобігти імпорту китайських автомобілів, але прихильний до китайських автовиробників, які збирають транспортні засоби в США.