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Європейські компанії ремонтують російські LNG-судна попри санкції – FT
17:08 14.01.2025 |
Європейські корабельні, зокрема Damen у Франції та Fayard у Данії, ремонтують російські танкери льодового класу Arc7, які перевозять скраплений природний газ (СПГ) із заводу "Ямал". Це дає змогу Росії підтримувати постачання енергоносіїв навіть узимку, коли попит і ціни на газ найвищі, попри санкції проти її енергетичного сектору. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
За даними аналітичної компанії Kpler, 14 із 15 танкерів флоту Arc7 обслуговувалися на цих корабельнях. Танкер Christophe de Margerie, що належить санкціонованій російській компанії "Совкомфлот", через недоступність європейських корабелень простоює вже пів року.
У Damen підтвердили ремонт кількох танкерів, зазначивши, що діяли згідно з європейським законодавством. Fayard поки не коментувала ситуацію.
"Найближчим часом ремонт цих СПГ-суден не планується", - запевнили у французькій корабельні.
Завод "Ямал" експортував до Європи 20,9 млрд кубометрів газу у 2023 році. Це склало близько 85-90% імпорту російського СПГ до ЄС. Попри плани Європейського Союзу скоротити залежність від російських енергоносіїв, імпорт СПГ з Росії до Європи продовжує зростати.
З березня 2025 року ЄС планує заборонити перевалку російського СПГ у європейських портах, що може суттєво ускладнити логістику для Росії.
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