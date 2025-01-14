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АНАЛІТИКА

Китайський ЦБ обіцяє підтримувати економіку у 2025 році

 

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) знову пообіцяв сприяти економічному зростанню в 2025 році.

Представники ЦБ під час брифінгу у вівторок повідомили, що регулятор підтримуватиме економіку завдяки зниженню відсоткових ставок, а також пом'якшенню вимог до резервів банків. Вони також заявили про намір захищати юань і попередили про ризик перегріву ринку облігацій, пише газета The Wall Street Journal.

Днем раніше Комісія із регулювання ринку цінних паперів Китаю (China Securities Regulatory Commission, CSRC) заявила про намір працювати спільно з НБК над поліпшенням структурних інструментів грошово-кредитної політики і зміцненням механізмів стабілізації ринків.

Дані китайського ЦБ, опубліковані у вівторок, показали перше за 13 років зниження обсягу нового банківського кредитування в національній валюті в КНР у 2024 році. Аналітики Capital Economics очікують, що слабкий приватний попит стримуватиме зростання обсягів кредитування в осяжному майбутньому.

Підвищення попиту на найбільш надійні активи призвело до падіння прибутковості 10-річних китайських держоблігацій до безпрецедентно низьких 1,6%, що чинить тиск на юань. Невизначеність, пов'язана з потенційним збільшенням Сполученими Штатами мит на китайські товари, погіршує ситуацію, і стабілізація нацвалюти стала пріоритетом для влади КНР.

Заступник голови НБК Сюань Чаннен заявив у вівторок, що регулятор має намір стабілізувати юань і ввести штрафи за дії, що дестабілізують валютний ринок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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