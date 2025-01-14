НАТО створює нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтиці

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на брифінгу у Гельсінкі після саміту лідерів країн НАТО балтійського регіону".

"Сьогодні я можу оголосити, що НАТО запускає "Балтійського вартового"... Ця військова діяльність є складовою наших триваючих зусиль з посилення морської присутності і моніторингу найважливіших для нашого Альянсу районів", - заявив Рютте.

Він зазначив, що місія передбачає залучення низки засобів, зокрема фрегатів і патрульних літаків.

Також союзники домовилися запустити ініціативу з використання новітніх технологій для патрулювання. "Це включатиме невеликий флот морських дронів, які забезпечуватимуть ефективніший моніторинг і стримування", - сказав генсек НАТО.

"Ми також працюємо із союзниками над інтеграцією їхніх національних механізмів спостереження з НАТО, що забезпечить комплексне виявлення загроз", - додав Рютте.

Нагадаємо, лідери зустрілися у Гельсінкі для обговорення серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

Фінляндія та Швеція вже оголосили, що нададуть свої кораблі для спільних заходів союзників, таку готовність висловив і канцлер Німеччини.