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НАТО створює нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтиці
15:57 14.01.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він оголосив на брифінгу у Гельсінкі після саміту лідерів країн НАТО балтійського регіону".
"Сьогодні я можу оголосити, що НАТО запускає "Балтійського вартового"... Ця військова діяльність є складовою наших триваючих зусиль з посилення морської присутності і моніторингу найважливіших для нашого Альянсу районів", - заявив Рютте.
Він зазначив, що місія передбачає залучення низки засобів, зокрема фрегатів і патрульних літаків.
Також союзники домовилися запустити ініціативу з використання новітніх технологій для патрулювання. "Це включатиме невеликий флот морських дронів, які забезпечуватимуть ефективніший моніторинг і стримування", - сказав генсек НАТО.
"Ми також працюємо із союзниками над інтеграцією їхніх національних механізмів спостереження з НАТО, що забезпечить комплексне виявлення загроз", - додав Рютте.
Нагадаємо, лідери зустрілися у Гельсінкі для обговорення серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.
Фінляндія та Швеція вже оголосили, що нададуть свої кораблі для спільних заходів союзників, таку готовність висловив і канцлер Німеччини.
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