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АНАЛІТИКА

Німеччина готова залучати свій флот для захисту інфраструктури у Балтійському морі

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін готовий залучати свій флот до спільних заходів союзників з охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі.

Як повідомляє dpa, пише "Європейська правда", про це він сказав на полях саміту лідерів країн НАТО балтійського регіону у Гельсінкі.

Шольц сказав, що Німеччина готова зробити свій внесок, щоб протидіяти зростаючим загрозам.

"Звісно, це означає, що ми також будемо забезпечувати безпеку у Балтійському морі за допомогою німецьких кораблів", - сказав він.

Нагадаємо, у Гельсінкі лідери обговорюють серію інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загрози, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.

НАТО планує суттєво розширити присутність у Балтійському морі для охорони інфраструктури і запускає патрульну місію. Фінляндія та Швеція вже оголосили, що нададуть для неї свої кораблі.

За даними ЗМІ, загалом у місії НАТО будуть задіяні близько 10 суден.

Крім того, країни формату "Об'єднаний експедиційний корпус", що об'єднує Британію, Скандинавію, Балтію та Нідерланди, запустили посилений моніторинг підводної інфраструктури за допомогою новітньої системи, що допоможе виявляти потенційні загрози.
 

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