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АНАЛІТИКА

Іспанія підвищить податки на оренду житла для відпочинку

 

Іспанія планує підвищити податки на оренду житла для відпочинку, щоб власники такого житла платили "як бізнес".

Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підвищення податків відбудеться на тлі стрімкого зростання орендної плати в країні.

"Несправедливо, що ті, хто здає в короткострокову оренду три, чотири або п'ять квартир, платять менше податків, ніж готелі або робітники", - сказав Санчес на заході, присвяченому доступному житлу в Мадриді.

Житлове питання стало головною проблемою в Іспанії, яка намагається знайти баланс між розвитком туризму, що є ключовим рушієм її економіки, та занепокоєнням щодо високої орендної плати через джентрифікацію і переорієнтацію орендодавців на більш прибуткову короткострокову оренду житла для туристів.

Санчес також пообіцяв жорсткіші заходи для боротьби з шахрайством навколо такої оренди, не вдаючись у подробиці. Минулого місяця влада розпочала розслідування щодо компанії Airbnb, яка не видалила зі своєї платформи тисячі оманливих пропозицій оренди житла.

Як відомо, Іспанія минулого року стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.

Влітку уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.

А мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.
Ключові теги: Іспанія
 

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