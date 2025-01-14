Фінансові новини
- |
- 14.01.25
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Іспанія підвищить податки на оренду житла для відпочинку
13:55 14.01.2025 |
Іспанія планує підвищити податки на оренду житла для відпочинку, щоб власники такого житла платили "як бізнес".
Про це заявив у понеділок прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Підвищення податків відбудеться на тлі стрімкого зростання орендної плати в країні.
"Несправедливо, що ті, хто здає в короткострокову оренду три, чотири або п'ять квартир, платять менше податків, ніж готелі або робітники", - сказав Санчес на заході, присвяченому доступному житлу в Мадриді.
Житлове питання стало головною проблемою в Іспанії, яка намагається знайти баланс між розвитком туризму, що є ключовим рушієм її економіки, та занепокоєнням щодо високої орендної плати через джентрифікацію і переорієнтацію орендодавців на більш прибуткову короткострокову оренду житла для туристів.
Санчес також пообіцяв жорсткіші заходи для боротьби з шахрайством навколо такої оренди, не вдаючись у подробиці. Минулого місяця влада розпочала розслідування щодо компанії Airbnb, яка не видалила зі своєї платформи тисячі оманливих пропозицій оренди житла.
Як відомо, Іспанія минулого року стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.
Влітку уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.
А мер Барселони Жауме Коллбоні оголосив про намір поступово відмовитися від короткострокової оренди в місті до 2028 року. Конституційний суд Іспанії розглядає питання про законність такого кроку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
|«Швидка угода скасовується». Трамп не змушуватиме Київ до передчасних переговорів з Росією - Bloomberg
|Кос: У 2025 році з Україною можливо буде відкрити перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС
|Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пісторіус повідомив про роботу в рамках «Групи п'яти» над покращенням можливостей спільних підприємств в Україні
|Європейські компанії ремонтують російські LNG-судна попри санкції – FT
|Китайський ЦБ обіцяє підтримувати економіку у 2025 році
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
|НАТО створює нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтиці
|Німеччина готова залучати свій флот для захисту інфраструктури у Балтійському морі
Бізнес
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері