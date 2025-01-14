Мін'юст США оприлюднив звіт про спроби Трампа скасувати результати виборів 2020 року

У вівторок, 14 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило звіт спеціального прокурора Міністерства юстиції Джека Сміта, який подав у відставку, про спроби обраного американського президента Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Про це з посиланням на звіт пише The Washington Post.

Як відомо, це останній акт прокурора, чиї кримінальні справи були зірвані через перемогу Трампа на виборах у листопаді.

Газета пише, що Міністерство юстиції США оприлюднило висновки незадовго до 01:00 години ночі - менш ніж через годину після того, як закінчився термін дії судового наказу, що забороняв їх оприлюднення.

Звіт є остаточним публічним документом історичного кримінального переслідування Міністерства юстиції, яке так і не дійшло до суду, оскільки федеральний уряд відмовився від цієї справи в листопаді після того, як її фігурант став новообраним президентом США.

Правила Міністерства юстиції забороняють переслідування чинного президента, але Сміт підкреслив у своєму звіті, що закриття справи не робить злочини, які, за твердженням прокурорів, скоїв Трамп, менш серйозними.

Газета зазначила, що Федеральний суд США заблокував публікацію другого звіту, в якому детально описується окреме розслідування Сміта щодо ймовірного неналежного поводження Трампа з секретними документами та перешкоджання зусиллям уряду щодо їхнього повернення.

Розслідування щодо втручання у вибори вивчало зусилля Трампа, спрямовані на те, щоб поставити під сумнів результати виборів у "хитких штатах", заохочувати альтернативні списки вибірників, чинити тиск на віцепрезидента, щоб той не визнав перемогу Джо Байдена на виборах 2020 року, і заохочувати своїх прихильників протестувати проти того, що, як він стверджував, "було сфальсифіковано на цих виборах".

Коли Трамп переміг на виборах у листопаді, сторони перебували в процесі судового розгляду щодо того, які саме звинувачення можуть бути включені до обвинувального акту.

Як акцентувало видання, це означало, що справа буде закрита. Але за правилами Міністерства юстиції США, спеціальний адвокат все ще повинен був підготувати звіт.

У звіті детально описується кампанія тиску, яку Трамп нібито проводив у "хитких штатах", зв'язуючись із законодавцями та лідерами штатів і закликаючи їх "вжити заходів, щоб ігнорувати підрахунок голосів".

"Важливо, що він звертався з виборчими претензіями лише до законодавців і керівників штатів, які поділяли його політичну приналежність і були його політичними прихильниками, і лише в тих штатах, де він програв", - йдеться в доповіді.

Також зазначається, що на початку січня 2021 року, за кілька днів до того, як Конгрес мав затвердити результати виборів, Трамп зателефонував держсекретареві Джорджії Бреду Раффенспергеру і благав його "знайти 11 780 голосів" - перевагу Байдена в штаті.

У доповіді акцентується, що Трамп продовжував тиснути на посадовців штату і Республіканської партії в Аризоні, Мічигані та інших штатах.

"Він докладав цих зусиль, незважаючи на те, що чиновники штатів і партії, яким він довіряв, з самого початку говорили йому, що немає ніяких доказів фальсифікацій на виборах", - написав Сміт.

Колишній спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт, який раніше займався розслідуванням воєнних злочинів, був відповідальним за дві з чотирьох кримінальних справ, що стосувалися Трампа після його відходу з посади президента у 2021 році.

Однак, як відомо, обидві справи були припинені. Одну з них закрила суддя у Флориді, призначена Трампом, а іншу - Верховний суд США. Він постановив, що колишні президенти мають імунітет від переслідувань за свої офіційні дії. У понеділок, 13 січня, інформували, що Сміт подав у відставку.