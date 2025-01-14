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Артур Еш
Німеччина готується продати енергокомпанію Uniper
12:58 14.01.2025 |
Німеччина шукає покупців на енергетичну компанію Uniper. У межах угоди німецький уряд розглядає можливість продажу всієї своєї частки в компанії вартістю $18,8 млрд.
Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
Уряд Німеччини, якому належить 99,12% акцій компанії після її націоналізації в 2022 році, планує частковий продаж або повторне розміщення близько 25% акцій як кращий варіант, але також розглядає можливість повного виходу з компанії.
До тих, кому було запропоновано стати покупцем Uniper, належить компанія Brookfield зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Повний продаж приватному інвестиційному фонду може стати одним із найбільших у Європі за останні роки.
Міністерство фінансів Німеччини, яке контролює державну частку Uniper, заявило, що уряд розглядає всі сценарії скорочення своєї частки, але не ухвалило чіткого рішення щодо термінів і структури.
Основним варіантом реприватизації наразі є продаж акцій через ринок цінних паперів.
Правила Євросоюзу зобов'язують уряд Німеччини скоротити свою частку в Uniper до максимум 25% плюс одна акція до 2028 року.
Для укладання угоди німецькому парламенту спочатку необхідно ухвалити закон, що дозволяє Uniper відновити виплату дивідендів. Цього права компанія була позбавлена в межах програми державної фінансової допомоги у розмірі 13,5 млрд євро.
Обговорення знаходяться на ранній стадії, і немає впевненості щодо того, як виглядатиме угода та коли вона відбудеться.
Нагадаємо, у грудні 2022 року німецький уряд оголосив про націоналізацію енергетичної компанії Uniper, яка належала фінському холдингу Fortum і опинилась на межі банкрутства через припинення постачання газу з Росії.
У межах націоналізації уряд Німеччини виділив 34,5 млрд євро для рекапіталізації компанії. У майбутньому Uniper збираються знову приватизувати. Федеральний уряд Німеччини зобов'язаний скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року.
Перед цим "Газпром" відповився постачати газ за контрактом з Uniper, посилаючись на указ Путіна про переведення розрахунків за паливо у рублі.
Перед цим Європейська Комісія пояснила, що європейські газові компанії мають розраховуватися з "Газпромом" за газ тільки в євро чи доларах США, залежно від умов контракту. Таким чином, рахунки для оплати за газ у "Газпромбанку" мають відкриватися у валюті контракту, а отже відкриття рахунків у рублях суперечитиме санкціям проти РФ.
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