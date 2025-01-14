Фінансові новини
- |
- 14.01.25
- |
- 11:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Make Greenland Great Again». У США підготували законопроєкт щодо купівлі Гренландії
11:08 14.01.2025 |
Союзники Дональда Трампа з Республіканської партії в Палаті представників підготували законопроєкт, який уповноважить обраного президента США розпочати переговори з Данією про купівлю Гренландії. Про це пише Fox News Digital.
Законопроєкт називається "Make Greenland Great Again Act" ("Зробити Гренландію знову великою"). Головним автором є республіканець від штату Теннессі, конгресмен Енді Оглес.
"Джо Байден за останні чотири роки підірвав нашу репутацію, а президент Трамп, ще не вступивши на посаду, заявляє світові, що "Америка понад усе" повернулася. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", - сказав Оглес в інтерв'ю виданню.
Законопроєкт дозволить Трампу розпочати переговори з Данією одразу після інавгурації 20 січня.
"Не пізніше ніж через пʼять календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент повинен передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включно з усіма пов'язаними з нею матеріалами та додатками", - йдеться у законопроєкті.
Конституція наділяє Конгрес повноваженнями розпорядника бюджетних коштів, що означає, що виконавча влада не може здійснювати будь-які закупівлі для федерального уряду без попереднього виділення коштів Палатою представників і схвалення Сенатом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку
ТОП-НОВИНИ
|Енгельс знову атакували дрони, де 5 днів горів НПЗ: тепер виникла нова пожежа
|У російській Казані дрони атакували завод «Оргсинтез»: почалася пожежа
|Зеленський – Фіцо: приїжджай у п'ятницю
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку
|ЄС схвалив запрошення Швейцарії до «військового Шенгену»
|«Make Greenland Great Again». У США підготували законопроєкт щодо купівлі Гренландії
|Канада розглядає збільшення імпорту зі США на тлі тарифних погроз Трампа
|До Києва прибула спікерка Сейму Латвії
|До Києва прибув міністр оборони Німеччини
|NYT: Маску готують кабінети неподалік від Трампа у комплексі Білого дому
Бізнес
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси
|Затримка введення досягне мінімальних значень: NVIDIA представила поліпшену технологію Reflex 2
|Штучний інтелект замінить понад 200 тисяч робочих місць у банківській сфері
|Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Гендиректор NVIDIA натякає, що компанія може вийти на ринок процесорів