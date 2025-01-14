«Make Greenland Great Again». У США підготували законопроєкт щодо купівлі Гренландії

Союзники Дональда Трампа з Республіканської партії в Палаті представників підготували законопроєкт, який уповноважить обраного президента США розпочати переговори з Данією про купівлю Гренландії. Про це пише Fox News Digital.

Законопроєкт називається "Make Greenland Great Again Act" ("Зробити Гренландію знову великою"). Головним автором є республіканець від штату Теннессі, конгресмен Енді Оглес.

"Джо Байден за останні чотири роки підірвав нашу репутацію, а президент Трамп, ще не вступивши на посаду, заявляє світові, що "Америка понад усе" повернулася. Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти президенту Трампу досягти успіху в інтересах американського народу", - сказав Оглес в інтерв'ю виданню.

Законопроєкт дозволить Трампу розпочати переговори з Данією одразу після інавгурації 20 січня.

"Не пізніше ніж через пʼять календарних днів після досягнення угоди з Королівством Данія щодо придбання Гренландії Сполученими Штатами, президент повинен передати відповідним комітетам Конгресу угоду, включно з усіма пов'язаними з нею матеріалами та додатками", - йдеться у законопроєкті.

Конституція наділяє Конгрес повноваженнями розпорядника бюджетних коштів, що означає, що виконавча влада не може здійснювати будь-які закупівлі для федерального уряду без попереднього виділення коштів Палатою представників і схвалення Сенатом.