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Канада розглядає збільшення імпорту зі США на тлі тарифних погроз Трампа
11:05 14.01.2025 |
Посол Канади в США Кірстен Гіллман заявила, що країна готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів.
Про це вона сказала в інтерв'ю AP, цитує "Європейська правда".
Гіллман акцентувала, що такий крок розглядається, аби заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда Трампа щодо дефіциту в торгівлі між країнами.
Водночас вона попередила американців, що ціни для них зростуть майже негайно, якщо Трамп реалізує свій план щодо запровадження 25% тарифів на всі канадські товари.
Гіллман зазначила, що Канада купує у США більше, ніж будь-яка інша країна, але готова купувати більше.
"Ми раді отримувати все, що можемо, зі Сполучених Штатів. І у нас є деякі великі військові закупівлі, наприклад, заміна всього нашого підводного флоту. Можливо, це ті закупівлі, які можуть бути здійснені в США", - поділилася дипломатка.
Вона також акцентувала, що 70% військових закупівель Канади здійснюються з американських джерел. Це включає в себе план закупівлі 88 винищувачів F-35.
Водночас дипломатка зауважила, що минулого року США мали дефіцит торгового балансу з Канадою в розмірі $75 млрд, але зазначила, що третина того, що Канада продає в США, - це експорт енергоносіїв.
За словами Гіллман, торгівля з Канадою підтримує понад 8 млн робочих місць у Сполучених Штатах, а Канада є найбільшим покупцем для 36 американських штатів. За її словами, Канада постачає багато сировинних матеріалів, які йдуть на виробництво в США.
"Додавання 25% тарифів на ці товари майже одразу підніме ціну для американців. І в той час, коли вартість життя є складною, коли ціни на продукти харчування високі, це здається неправильним напрямком", - впевнена вона.
Дипломатка наголосила - Канада не зацікавлена в торговельній війні, але зазначила, що канадському уряду буде важко не відреагувати, якщо уряд США зробить вибір, який зашкодить країні.
Окремо вона звернула увагу на те, що США і Канада ведуть "боротьбу поколінь" з Китаєм. За її словами, Трамп чітко заявив про економічну та безпекову загрозу, яку становить Пекін.
Посол також відкинула розмови Трампа щодо того, що Канада "стане 51-м штатом США", заявивши, що саме так республіканець веде переговори.
"У нього є стиль ведення переговорів, який передбачає позиціонування себе якнайкраще для обговорення. Я думаю, що це саме так", - додала вона.
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