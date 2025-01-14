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NYT: Маску готують кабінети неподалік від Трампа у комплексі Білого дому
09:57 14.01.2025 |
Американському мільярдеру Ілону Маску, який очолить "Департамент урядової ефективності" за нової адміністрації президента США Дональда Трампа, готують офіси на території комплексу Білого дому, в безпосередній близькості від наступного президента США.
Про це пише газета The New York Times із посиланням на слова двох проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".
Як розповіли співрозмовники, приміщення, яке планується виділити для Маска, розташовуватимуться в будівлі виконавчого офісу імені Ейзенхауера, що прилягає до Білого дому.
Газета зазначає, що таке розташування дозволить Маску продовжувати мати значний доступ до Трампа, коли він вступить на посаду цього місяця.
Співрозмовники зазначають, що Маск обговорював з посадовцями перехідного періоду, яким буде його рівень доступу до Західного крила, але це залишилося нез'ясованим.
Окремо зазначається, що наразі залишається незрозумілим, чи матиме партнер Маска, колишній кандидат в президенти від Республіканської партії, проросійський підприємець Вівек Рамасвамі, також офісні приміщення в будівлі Ейзенхауера.
Нагадаємо, 13 листопада Трамп заявив, що Маск і Рамасвамі очолять новий "Департамент урядової ефективності" (DOGE), який, незважаючи на назву, не є державним агентством.
Варто зауважити, що впродовж останніх тижнів Маск вирішив відволіктися від американської політики на користь європейської та атакував з особистими образами лідерів Німеччини та Великої Британії, а також - підтримав ультраправі рухи у ключових країнах Європи.
13 січня інформували, що колишній головний стратег Трампа Стів Беннон пообіцяв зробити все, щоб не допустити Маска до майбутньої адміністрації в Білому домі.
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