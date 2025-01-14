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АНАЛІТИКА

Трамп каже, що після інавгурації зустрінеться з Путіним "дуже швидко"

 

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним "дуже швидко" після того, як вступить на посаду наступного тижня.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда"

Як передає агентство, в коментарі телеканалу Newsmax Трамп не назвав часових рамок зустрічі.

Відповідаючи на запитання про свою стратегію припинення війни, Трамп сказав, що існує лише одна стратегія, і вона "залежить від Путіна".

"Ну, є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу собі уявити, що він у захваті від того, як все пройшло, тому що для нього це теж пройшло не зовсім добре", - сказав республіканець.

Відтак, Трамп заявив, що знає, що Путін "хоче зустрітися".

"І я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробила це раніше, але... тобі треба зайти в офіс. Для деяких речей ви повинні бути там", - наголосив він.

Нагадаємо, кілька днів тому обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним.

У Кремлі, коментуючи цю заяву, зазначили, що російський правитель "відкритий до контактів".

Тим часом в МЗС України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і обраного президента США Дональда Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.

А 12 січня номінований Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем Росії і для цього "у наступні місяці" буде встановлювати зв'язок з російською стороною.
Ключові теги: США, Росія
 

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