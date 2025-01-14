Через санкції США понад 60 танкерів РФ змушені стати на якір

Щонайменше 65 нафтових танкерів були змушені кинути якір і припинити перевезення російської нафти внаслідок оголошених минулого тижня жорстких американських санкцій проти нафтогазової галузі РФ. Такі підрахунки оприлюднило в понеділок, 13 січня, інформагентство Reuters, що спиралося на дані судноплавних сервісів LSEG і MarineTraffic.

Згідно з наявними даними, п'ять із суден були пришвартовані біля китайських гаваней і сім біля Сінгапуру. Інші залишилися поблизу Росії в Балтійському морі і на Далекому Сході.

Три російські танкери не змогли вивантажити нафту в КНР

Крім того, 13 січня агентство Bloomberg повідомило, що три російських танкери з двома мільйонами барелів нафти на борту через санкції США зупинилися на підході до портів у китайській провінції Шаньдун і лягли в дрейф. Ідеться про судна Olia, Marmar і Huihai Pacific, які перевозили нафту в Китай з російського тихоокеанського порту Козьміно, про що свідчать дані компанії Kpler, що спеціалізується на відстеженні руху суден.

Безпосередньою причиною зупинки нафтотанкерів названо заборону швартуватися в портах китайської портової групи Shandong Port Group, яка об'єднує великі порти в провінції Шаньдун на сході КНР. Про заборону запливати в цю мережу портів нафтовим суднам, що опинилися під санкціями США, повідомило раніше агентство Reuters.

Труднощі з розвантаженням енергоносіїв виникли у російських суден і в інших регіонах. Так, російське видання The Bell вказує, що біля берегів Іспанії кинув якір газовоз Cool Rover із партією СПГ із заводу "Газпрому", який також було внесено до санкційного списку.

Кого зачіпають санкції США проти російських нафтогазових компаній

Нагадаємо, 10 грудня міністерство фінансів США запровадило санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також проти 183 суден, що перевозили російську нафту. На думку США, цей крок має допомогти скоротити надходження до російського держбюджету від нафтогазового бізнесу, які уряд РФ витрачає для фінансування агресивної війни Росії проти України.

За оцінками аналітиків, обмежувальні заходи США зачіпають близько десяти відсотків світового нафтового танкерного флоту, вказує Reuters.